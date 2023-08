Essstörungen bei Erwachsenen:"Aus dem Überleben ein Leben machen"

Von Katharina Haase

An einem grauen Montagnachmittag Anfang April betritt Carlotta Euler (Name geändert) das Café Münchner Freiheit. Im oberen Stockwerk setzt sie sich an einen freien Tisch. Eine Kellnerin kommt auf sie zu, fragt, was sie bringen darf. "Einen Cappuccino bitte", sagt Euler wie selbstverständlich.