2. März 2019, 16:58 Uhr Essstörungen Ende der Esssucht

Schlingen, erbrechen, schämen: Jahrelang beherrscht die Bulimie Eva Apfls Leben. Bis sie sich endlich Hilfe sucht und einen Ausweg findet.

Von Manuel Kronenberg

Wenn sich der Stress mal wieder zu sehr angestaut hat und die seelische Not groß ist, dann verspürt sie den Heißhunger. Dann isst sie und isst. Wie in Trance stopft sie haufenweise Chips, Burger und andere fettige Sachen in sich hinein. Das ist ihr Ausweg, ihr Ventil. Das Schlingen und dann der Gang zum Klo, wo sie sich übergibt, bis der Magen nichts mehr hergibt. So berichtet es Eva Apfl, wenn sie von der Zeit erzählt, in der sie an ...