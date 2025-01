Miriam Müller leidet an einer Unverträglichkeit und hatte es satt, sich immer erklären zu müssen. Deshalb führt sie eines von nur drei komplett glutenfreien Lokalen in München. Welche strengen Regeln dort gelten und warum es von einem aktuellen Trend und prominenten Gästen profitiert.

Von Sarah Maderer

Das alkoholfreie Bier am Stammtisch, die vegane Weißwurst zum Frühstück oder die laktosefreie Milch zum Kaffee – wer diese Alternativen bestellt, wird heute nicht mehr schief angeschaut. Will man sich aber in München glutenfrei ernähren, kann man sich noch immer nicht sicher sein, ob der Service gut reagiert oder überhaupt weiß, was Gluten ist. Vorausgesetzt, man hat ein Restaurant gefunden, das glutenfreie Speisen anbietet.