Von Paul Schäufele

In Brasilien ist Wagner nie gewesen. Allerdings hat der Komponist, notorisch finanzinkompetent, ernsthaft erwogen, seinen "Tristan" in Rio de Janeiro uraufführen zu lassen. Kaiser Dom Pedro II. wäre gern sein Mäzen geworden. Indes, König Ludwig II. (wer sonst?) bemühte sich und bescherte so "Tristan und Isolde" im Juni 1865 seine Münchner Uraufführung mit Wagners Wunschbesetzung, nachdem sich schon andere Opernhäuser im deutschen Sprachraum vom Vier-Stunden-Drama als unspielbar verabschiedet hatten. Hans von Bülow stand am Dirigierpult des Königlichen Hof- und Nationaltheaters, das Ehepaar Schnorr von Carolsfeld sang die Titelpartien. Einen Monat später war der Premieren-Tristan tot, seine Frau betrat nie wieder die Bühne. Weitere prominente Opfer des Werks sind die Dirigenten Felix Mottl und Joseph Keilberth, die während Aufführungen zusammenbrachen.

Was macht "Tristan" so gefährlich? Wahrscheinlich nicht das, was man gemeinhin Handlung nennt. Angesichts der puristischen Reduktion, die Wagner als Librettist am Prätext Gottfrieds von Straßburg vornimmt, erscheint der Nebentitel "Handlung in drei Aufzügen" ironisch. Von den âventiuren des höfischen Romans ist nicht viel übrig. Eine Kreuzfahrt mit Umtrunk; eine Liebesnacht mit Verrat am Arbeitgeber, schlechte Stimmung allenthalben; Fieberfantasien, Exitus und Verklärung. Das sind die drei Akte. Womit also ist das ebenfalls übersichtliche Personal die ganze Zeit beschäftigt? Im Grunde mit einem einzigen Thema, das aber in allen Varianten: Liebe, Scheinliebe, Liebesvollzug, Liebesverrat, Liebesnot, Liebestod. Bei äußerster Verknappung der Aktion entwirft Wagner eine umfassende Psychologie der Liebe, in die er Ideen aus seinen Lektüren integriert (Schopenhauer, Novalis, Calderón). Darin liegt "Tristans" herzerschütternde Neuartigkeit. Hier wird zum ersten Mal eine Opernhandlung ganz ins Innere ihrer Figuren verlagert, diesen gequälten Gestalten, die gerne ihren Affekten gemäß handeln würden, aber vom strengen Kodex feudaler Ethik zu Maskenspielen und Intrigen gezwungen werden.

Das markiert eine Epochenschwelle, auf der Bühne wie in der Partitur. Arien gibt es im "Tristan" (fast) nicht. Offene Arioso-Rezitative sind der Normalfall, sei es im Ensemble, so im langen, ekstatischen Liebesduett, sei es im deliranten Monolog Tristans im Schlussakt. Seine orchestrale Entsprechung findet die Zerrissenheit der Figuren im wagnerschen Forminventar. Die Technik, über bedeutungsgeladene Leitmotive einen doppelten Boden unter der Bühnenhandlung einzuführen, steigert Wagner zum Labyrinth aus Verweisen und Bezugnahmen, zum uneigentlichen musikalischen Sprechen. Hochromantische Harmonik wird stellenweise aufgelöst in einen Bereich radikaler harmonischer Instabilität, deren Emblem der mythische Tristan-Akkord ist, mehrdeutig und nicht in traditionelle Akkordfolgen auflösbar. Thomas Mann hat es gewusst: Wagner ist ein Dilettant. Das heißt, natürlich, ein Jahrhundertgenie, aber eines, dessen größte Leistung in der Synthese seiner Künste sichtbar wird. Musik, Dichtung, Schauspiel, und im "Tristan" auch Psychologie: ein brandgefährliches Schlüsselwerk der Moderne.