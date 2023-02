Das Leben von Marilyn Monroe in einem phantasmagorischen, zwischen Realität und Fiktion schwebenden Film erzählt - das ist das zentrale Werk der Ausstellung "Marilyn", die nun im Espace LV zu sehen ist. Gezeigt werden Videoinstallationen, Zeichnungen und Skulpturen aus dem Werk des in Algerien geborenen, französischen Künstlers Philippe Parreno. Seine Werke sind in vielen internationalen Sammlungen vertreten. "Marilyn" hatte 2012 seine Premieren in der Fondation Beyeler in Basel.

Philippe Parreno: Marilyn, Espace Louis Vuitton, Maximilianstr. 2a, bis 6. August