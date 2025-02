Erst brachten sie Malik Harris zum Grand Prix, jetzt wollen sie selbst für Deutschland in Basel singen. Die Münchner Musiker von „Cosby“ treten mit einem Song an, mit dem sie nur gewinnen können.

Von Michael Zirnstein

Stefan Raab sind die Musiker von Cosby noch nicht begegnet. Obwohl sie schon seit zwei Wochen in einem Kölner TV-Studio täglich für seine Shows zur Auswahl des diesjährigen deutschen ESC-Kandidaten proben. Raab (mit „Wadde hadde du de da“ selbst ESC-Fünfter) kann, das weiß man seit Lena „ESC-Siegerin“ Meyer-Landrut, Guildo Horn (7.) und Max Mutzke (8.), Stars machen. Einschüchtern lassen sich die vier Münchner von dem Show-Meister aber noch lange nicht. Als die Fernsehredakteure Cosby fragten, mit welchem Song sie denn Deutschland vertreten würden, warnte man sie gleich, dass Raab keine Balladen haben wolle. Jetzt treten die vier Freunde im vierteiligen TV-Turnier „Chefsache ESC 2025“ mit „I’m Still Here“ an – mit einer Ballade (14. und 15. und 22. Februar auf RTL, 1. März in der ARD).