Detailansicht öffnen Natürlich gibt es immer wieder soziale Vermieter, die eine faire Quadratmetermiete verlangen, die Familien mit Kindern bevorzugen, oder die bereit sind, aufs kapitalistisch Mögliche zu verzichten, damit es andere Menschen leichter haben. Davon würde München ein paar mehr brauchen.. (Foto: Ralf Hirschberger/dpa)

"Unser Haus, euer Haus" vom 31. August/1. September über soziale Vermieter:

Frau Hoben, Sie sprechen mir aus der Seele. Und wie. Vor 40 Jahren hab ich mal gelernt, dass Wohnen ein Grundbedürfnis ist wie Essen, Atmen, Meinungsfreiheit. Also ein ganz hohes gesellschaftliches Interesse haben müsste, weil es untrennbar mit den Themen Gemeinschaft und sozialer Friede verwoben ist. Was in einer sozialen Marktwirtschaft auch ganz gut funktioniert. Aber inzwischen ist, in Ballungsgebieten, Wohnen nur noch unsoziale Marktwirtschaft.

Ich stehe als Freiberufler nicht im Verdacht, Marxist zu sein, ganz sicher nicht. Und trotzdem sehe ich, in welches Chaos das Thema treibt, wenn es nicht irgendwie gebändigt wird. Dabei habe ich nicht diejenigen im Auge, die für verdammt viel Geld eine Immobilie erwerben und vermieten. Die wollen über die Miete "nur" ihre Belastung reduzieren und Vorsorge betreiben. Alles gut.

Was mir einen ganz dicken Hals verschafft, sind neben den üblichen (beziehungsweise üblen) Verdächtigen wie den klassischen Groß-Spekulanten insbesondere aber diejenigen, die auf schuldenfreien, am besten noch geerbten Immobilien sitzen und jetzt keine Gelegenheit auslassen, ihre Mieter ohne Not immer mehr zur Ader zu lassen. Dabei auch noch staatlich gefördert (unter anderem: Immobilien-Verkauf nach zehn Jahren spekulationssteuerfrei) und nur zu gerne ohne Maß und ohne Ziel.

Und gleiches gilt für Vater Staat und die Länder, die neben den Immobilienerben die zweitgrößten Nutznießer der Entwicklungen sind. Ich bin mir ganz sicher, dass die Mehreinnahmen durch die Immobilienpreisentwicklung des Staates im mittleren zweistelligen Milliardenbereich liegen. Also das Mehr an Grunderwerbssteuer, an Einkommensteuern aus den Mietüberschüssen und denen der Immobilienmakler, Notare & Co. - Aber was machen Bund und Länder? Finanzieren damit den gesamten Haushalt und feiern die schwarze Null, statt zum Beispiel diese Summen zweckgebunden wieder zu reinvestieren.

Das wären Beträge, mit denen man über Wohnungsbaugesellschaften wie eine Gewofag, nur viel, viel größer, jährlich Millionen von Quadratmetern Wohnflächen schaffen könnte, 150 000 bis 200 000 Wohnungen mit rund je 100 Quadratmetern also. In Verbindung mit einer dreiprozentigen Wohnungsbauanleihe für Klein- und Mittelverdiener sogar noch mit massiver Hebelwirkung.

Und die (moderaten) Mieteinnahmen würden nicht nur den Zinsdienst decken, sondern könnten im Jahr drauf noch mehr Neubau schaffen. Mit dem Ziel, dass die öffentliche Hand innerhalb von 30 Jahren Herrin über eine siebenstellige Zahl an Wohnungen sein könnte, die nicht nur die Not lindern und den Markt ein bisschen einbremsen würde, sondern die ein gigantisches und noch dazu nachhaltig-gesundes Investitionsprogramm wären.

Wenn das so weitergeht wie bisher, dann wird's gesellschaftlich knallen. Und nicht nur in prädestinierten Ecken wie Berlin, sondern an vielen Stellen. Berichten Sie weiter über gegenläufige Beispiele, auch wenn man die lange suchen muss. Der Finger muss in die Wunde, und zwar tief und fest. Alle 30 Jahre kann "das Volk" durchaus mal was bewegen... Wilhelm Kipp, Bad Tölz