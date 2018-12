14. Dezember 2018, 19:27 Uhr Erziehung "Sie müssen keine perfekten Eltern sein"

Der Psychologe Bernhard Kühnl spricht über erschöpfte Familien, Kinder unter Leistungsdruck und wie Erziehenden die richtige Mischung zwischen Freiheit und Grenzen setzen gelingt.

Interview von Inga Rahmsdorf

Der Psychologe und Psychotherapeut Bernhard Kühnl leitet seit 2015 fünf Münchner Beratungsstellen. Kühnl hat selbst zwei Kinder und arbeitet seit fast 30 Jahren in der Erziehungsberatung. Bei seiner Arbeit erlebt er immer mehr erschöpfte Kinder und Eltern. Der 55-Jährige spricht mit der SZ darüber, warum sich so viele Familien gestresst fühlen, was eine gute Erziehung ist und in welchen Bereichen es Kindern heute besser geht als früher.

SZ: Haben Familien heute andere Sorgen als vor 20 Jahren?

Bernhard Kühnl: Fragen ...