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Jahresempfang der Katholischen Kirche„Man steht einander bei, weil wir sonst gar nicht überleben könnten“

Lesezeit: 4 Min.

Gastgeber und Premium-Gast: Kardinal Reinhard Marx (Mitte) und Armin Schalk (rechts), Vorsitzender des Diözesanrats, im Austausch mit Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei.
Gastgeber und Premium-Gast: Kardinal Reinhard Marx (Mitte) und Armin Schalk (rechts), Vorsitzender des Diözesanrats, im Austausch mit Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei. Stephan Rumpf

Um Sportsgeist und den Papst im WM-Fieber geht's beim Jahresempfang der Erzdiözese München und Freising. Aber mehr noch um Politik und gesellschaftliche Solidarität - in schönster Kulisse.

Von Andrea Schlaier

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Nicht ausgeschlossen, dass Robert Francis Prevost sich am Mittwochabend schon recht auskömmlich eingerichtet hat in seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo, ein kühles Augustiner vor sich auf dem Tisch und die Fernbedienung in der Hand. Schließlich ist Papst Leo XIV. erklärter Fußballfan und in Kürze Anstoß zum zweiten Halbfinale zwischen England und Argentinien.

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Von Andrea Schlaier

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