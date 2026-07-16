Um Sportsgeist und den Papst im WM-Fieber geht's beim Jahresempfang der Erzdiözese München und Freising. Aber mehr noch um Politik und gesellschaftliche Solidarität - in schönster Kulisse.

Nicht ausgeschlossen, dass Robert Francis Prevost sich am Mittwochabend schon recht auskömmlich eingerichtet hat in seiner Sommerresidenz in Castel Gandolfo, ein kühles Augustiner vor sich auf dem Tisch und die Fernbedienung in der Hand. Schließlich ist Papst Leo XIV. erklärter Fußballfan und in Kürze Anstoß zum zweiten Halbfinale zwischen England und Argentinien.