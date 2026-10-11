Er habe schlecht geschlafen, sagt Sebastian Wimmer, 79, aus Vorfreude auf den Festgottesdienst anlässlich der Goldenen Hochzeit mit seiner Frau Christine, 75, in der Frauenkirche.

„Zamhalten, alles gemeinsam besprechen, zufrieden sein und jeder muss auch mal ein bisschen nachgeben“: Wie so oft bei Paaren, die nach einer Formel für eine funktionierende Beziehung gefragt werden, klingt auch die Antwort von Anna Walter so schlicht wie plausibel. Aber sie muss es ja wissen. Seit 70 Jahren ist die Ismaningerin mit ihrem Mann Franz verheiratet.