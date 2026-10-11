„Zamhalten, alles gemeinsam besprechen, zufrieden sein und jeder muss auch mal ein bisschen nachgeben“: Wie so oft bei Paaren, die nach einer Formel für eine funktionierende Beziehung gefragt werden, klingt auch die Antwort von Anna Walter so schlicht wie plausibel. Aber sie muss es ja wissen. Seit 70 Jahren ist die Ismaningerin mit ihrem Mann Franz verheiratet.
Geheimnisse langer Ehen„Die Flamme der Liebe ist bei uns in diesen 50 Jahren eigentlich nie erloschen“
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Jede vierte Ehe in Deutschland wird geschieden. Was machen Menschen anders, die über viele Jahrzehnte zusammenbleiben? Drei Paare erzählen.
Von Andrea Schlaier
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