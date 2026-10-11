Zum Hauptinhalt springen

Geheimnisse langer Ehen„Die Flamme der Liebe ist bei uns in diesen 50 Jahren eigentlich nie erloschen“

Lesezeit: 4 Min.

Er habe schlecht geschlafen, sagt Sebastian Wimmer, 79, aus Vorfreude auf den Festgottesdienst anlässlich der Goldenen Hochzeit mit seiner Frau Christine, 75, in der Frauenkirche.
Er habe schlecht geschlafen, sagt Sebastian Wimmer, 79, aus Vorfreude auf den Festgottesdienst anlässlich der Goldenen Hochzeit mit seiner Frau Christine, 75, in der Frauenkirche.
Foto: Stephan Rumpf

Jede vierte Ehe in Deutschland wird geschieden. Was machen Menschen anders, die über viele Jahrzehnte zusammenbleiben? Drei Paare erzählen.

Von Andrea Schlaier

SZ bei Google bevorzugen

„Zamhalten, alles gemeinsam besprechen, zufrieden sein und jeder muss auch mal ein bisschen nachgeben“: Wie so oft bei Paaren, die nach einer Formel für eine funktionierende Beziehung gefragt werden, klingt auch die Antwort von Anna Walter so schlicht wie plausibel. Aber sie muss es ja wissen. Seit 70 Jahren ist die Ismaningerin mit ihrem Mann Franz verheiratet.

Zur SZ-Startseite

Psychiatrie und Psychotherapie
:„Ich schicke all meine Patienten zum Sport“

Der Psychiater Peter Falkai über Promis, die von ihren Depressionen sprechen, Risikofaktoren für eine psychische Erkrankung und die Frage, warum der tägliche Gang zum Kiosk heilsam sein kann.

SZ PlusInterview von Martina Scherf

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite