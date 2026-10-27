„Wo gehe ich denn hin, wenn es unsere Kirche nicht mehr gibt, in meinem Alter? Und für Kinder gibt es dann gar nichts mehr, wo sie in Kontakt mit dem Glauben kommen können? Die Leute haben Angst“, fragt eine Vertreterin des Katholikenrats. Die bevorstehende Groß-Umwandlung, die vielen Pfarrgemeinden bevorsteht, changiert für einige katholische Christen auf ihrer Gemütsskala nach wie vor zwischen Zumutung und Bedrohung. Das bekommt in Spuren auch Thomas Hoffman-Broy am Montag im Münchner Kolpinghaus zu spüren. Er stellt als Fachreferent an diesem Abend den bisherigen Verlauf der „Gesamtstrategie“ der Erzdiözese München und Freising vor.

„Immobilien und Pastoral“ heißt sie und meint den Weg, der allen Gemeinden bevorsteht: sich auf die Gebäude in ihrem Portfolio zu konzentrieren, die sie sich in Zukunft noch leisten können, um sie entsprechend auch pastoral zu nutzen, umzulabeln oder – im äußersten Fall – zu verkaufen.

Thomas Hoffman-Broy erklärt den Vertretern des Katholikenrats die Immobilien-Strategie der Erzdiözese München und Freising. Foto: Andrea Schlaier

„Wir hatten noch nie in der katholischen Kirche die Aufgabe, uns selbst zu begrenzen, das haben immer andere für uns gemacht, die Säkularisation, der Zweite Weltkrieg...“, sagt Hoffman-Broy. Er wisse wohl, was das auslöse. Der gelernte Pastoralreferent steht im voll besetzten Saal vor Mitgliedern des Katholikenrats, die in der Region München mehr als eine halbe Million Christinnen und Christen vertreten. Alle hier kennen das gewaltige Umwandlungsprojekt, das seit 2023 läuft und alle 750 Pfarrgemeinden im Bistum zwischen Dachau und Berchtesgaden betrifft. Es geht um das Eigentum dieser sogenannten Kirchenstiftungen: 3600 pastoral genutzte Gebäude.

Die Kirche selbst – und da macht es keinen Unterschied, ob katholisch oder evangelisch – verliert bekanntermaßen seit Jahren Mitglieder zuhauf und damit auch Kirchensteuereinnahmen. Im Fall der Erzdiözese fließt künftig deutlich weniger Geld von der Zentrale an die einzelnen Glieder. Und die müssen mit dem, was sie haben, autonomer wirtschaften.

In zwei Pilotprojekten wird in der Erzdiözese seit 2023 ein mögliches Verfahren für diese Transformation erprobt. Eins davon liegt in Berchtesgaden, das andere in München, zwischen Thalkirchen und Neuried, im ehemaligen Dekanat Forstenried. Ziel ist es, dass der Zusammenschluss der Pfarreien künftig selbst entscheidet, was er mit den eigenen, oft teuren, mitunter maroden und oft nur mäßig ausgelasteten Immobilien anstellt. Begleitet wird der Prozess von Fachleuten im Ordinariat, aus den Referaten Bau und Pastoral. Auch darum geht es wesentlich: Wo werden künftig spirituelle und soziale Angebote verortet?

Obwohl Hoffmann-Broy schon seit einiger Zeit durch das ganze Bistum tourt und Pfarrgemeinderäte, aktive Ehrenamtliche und also engagierte Mitglieder der vielen Gemeinden über das Wesen und den Fortschritt auf dem Laufenden hält, zeigt sich am Montagabend, dass sich viele Ängste bis heute gehalten haben. Schließlich wartet die große Mehrheit im Erzbistum ja noch darauf, bis es im eigenen Sprengel auch losgeht. Zeitlich versetzt ist eins der 18 Dekanate nach dem anderen an der Reihe. Den Schluss machen 2031 München-Mitte und Rosenheim.

Für Instandhaltungen und Sanierungen fließen weiterhin jährlich 50 Millionen Euro vom Mutterhaus in München, wenn man so will, an die Gemeinden im weiten Bistumsland, sagt Hoffmann-Broy. Plus ein Extra-Topf für besondere Projekte. Klar sei aber auch, sagt der Fachreferent, dass es nicht reicht für alles, was an Bauunterhalt gebraucht wird. Die Pfarrgemeinden müssten also selbst in die Verwertung gehen. Ein leer stehendes Pfarrhaus vermieten, Räume mit der Kommune neu und gemeinsam nutzen, verkaufen, was nicht mehr trägt, solche Sachen.

„Wer entscheidet denn, was weg muss?“

„Wer entscheidet denn, was weg muss, wenn es im Pfarrverband keine Einigung gibt? Gibt es dann im Ordinariat einen Schiedsrichter?“, will einer wissen. „Es kommen keine Leute aus der Verwaltung und sagen, wie sie das vor Ort machen müssen“, sagt Hoffman-Broy. Bislang habe man sich immer gut verständigen können.

Bei den Pilotprojekten sei immer ein Gebäudeportfolio angelegt worden, um sich einen Überblick zu verschaffen: etwa über Entwicklungsstandorte, „von denen die Menschen in den Workshops gesagt haben, die sind so hochgradig renovierungsbedürftig und das ist so teuer, das macht keinen Sinn mehr“. Vom Ordinariat gebe es für diese künftig auch keine Baukostenzuschüsse. Außerdem gebe es Zukunftsstandorte, für die weiter auch Zuschüsse aus dem Bauetat der Erzdiözese fließen und an denen die Gemeinden festhalten wollten.

„Die Erzdiözese hat nicht vor, in großem Maßstab, wie das in anderen Diözesen ja auch gerade durch die Schlagzeilen geht, Kirchen zu schließen. Aber es wird auch nicht ausgeschlossen, dass wir Kirchen aufgeben werden.“ Die Frage sei, sagt Hoffman-Broy: „Wie können wir hier in einem guten Prozess dazu kommen, dass dieses Gebäude anders oder teilweise anders genutzt wird?“

Das könne ein künftig abgetrennter Kirchenraum sein, der übers Jahr partiell anders genutzt werde und zu hohen Feiertagen, wenn der Andrang an Gottesdienstbesuchern groß ist, hierfür wieder geweitet werden könne. Rein formal setzt Generalvikar Christoph Klingan bei Projektabschluss das festgezurrte neue Gebäude-Portfolio in Kraft. Man gehe von einem Einverständnis mit den Leuten an der Basis aus, sagt Hoffman-Broy.