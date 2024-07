Seit drei Jahren rechnet der erzbischöfliche Finanzchef schon mit diesem Einbruch: 2023 nun schlug der massenhafte Austritt der Katholiken aus ihrer Kirche erstmals auch in der Haushaltskasse der Erzdiözese München und Freising erheblich zu Buche: Von 658 Millionen Euro 2022 sackten die Kirchensteuereinnahmen vergangenes Jahr auf 617 Millionen Euro ab, wie Markus Reif bei der Etat-Pressekonferenz seines Hauses am Donnerstag bilanziert.

In den Vorjahren hatte sich unter anderem der überraschend hohe Rücklauf der Einkommensteuer vieler gut verdienender Katholiken im Erzbistum als Stoßdämpfer erwiesen. Obwohl die Austrittswelle 2023 deutlich an Fahrt verlor – mit knapp 33 000 Menschen kehrten 2023 rund ein Drittel weniger Mitglieder der Erzdiözese als im Jahr davor den Rücken – schlug der Abstrom an Gläubigen nun deutlich durch. „Die steuerentlastende Gesetzgebung, die sich unmittelbar in der Kirchensteuer niederschlägt“, so Reif, und konjunkturelle Einflüsse hätten diese Entwicklung verstärkt bei der „für uns wichtigsten Ertragsquelle“.

Der zweitgrößte Einnahmen-Block der Erzdiözese sind die Zuschüsse der öffentlichen Hand etwa für den Betrieb von Schulen, Kitas und den Religionsunterricht. 2023 flossen dafür 134 Millionen Euro. Insgesamt sind die Einnahmen der Erzdiözese 2023 im Vergleich zu 2022 von 912 auf 856 Millionen Euro gesunken.

Wegen dieser „in Teilen herausfordernden aktuellen Finanzlage“, sagt Generalvikar Christoph Klingan, gehe es „jetzt darum, Schwerpunkte zu setzen und im Gegenzug auch manches zurückzufahren“. Sparen ist angesagt. Wo konkret wurde bei der Pressekonferenz nicht beantwortet. Nur so viel: „Im Kern geht es darum, die Mittel, die wir haben, vor allem in Menschen, weniger in Steine zu investieren“, sagt Stephanie Herrmann als Amtschefin des Erzbischöflichen Ordinariats.

Es gehe um die Frage, welche Gebäude noch für den „kirchlichen Auftrag“ gebraucht würden und wo man „mit anderen kooperieren“ könne. In einem von zwei Pilotprojekten laufen seit Anfang des Jahres im Dekanat München-Südwest entsprechende Untersuchungen. Es gehe auch darum, Betriebskosten zu reduzieren, um anderweitige Ressourcen freizusetzen. Das Hauptanliegen sei, „für die Menschen da zu sein“.

Angestellte Menschen sind auf der Ausgaben-Seite des Haushalts im erzbischöflichen Jahresabschluss 2023 die größte Position: Mit einem Personalaufwand von 327 Millionen Euro schlagen sie 2023 zu Buche. Insgesamt lagen die Aufwendungen vergangenes Jahr bei 885 Millionen Euro und damit deutlich höher als 2022, als es noch 798 Millionen Euro waren. Die Bilanzsumme liegt bei rund 3,9 Milliarden Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 34 Millionen Euro erhöht. Ein Großteil des Vermögens, erläutert der erzbischöfliche Finanzdirektor, machten bebaute und unbebaute Grundstücke im Wert von 1,4 Milliarden Euro aus. Für 2024 kalkuliert Markus Reif mit 835 Millionen Euro an Erträgen und 909 Millionen Euro an Aufwendungen.

Aus der wenig erfreulichen Finanzlage, zieht Generalvikar Christoph Klingan den Schluss, Prioritäten setzen und sich der „Kernaufgabe“ der Kirche widmen zu müssen, etwa Menschen in „schwierigen Lebenssituationen zu begleiten und zu unterstützen“. Dazu zähle als ein „Leuchtturmprojekt“, Kostenpunkt 12,5 Millionen Euro, einer der größeren Ausgaben-Posten: das vor wenigen Tagen eröffnete Trauerpastorale-Zentrum am Münchner Ostfriedhof. Mit dem Gästehaus am Freisinger Domberg, einem Seminar- und Tageszentrum, wolle man an anderer Stelle einen Ort der „Bildung, Kultur und Begegnung“ schaffen. Der Grundstein wurde vor wenigen Wochen gelegt.

Es gehe um „Zukunftsfelder der Gesellschaft“. Klingan zählt dazu auch Nachhaltigkeits-Projekte an erzbischöflichen Schulen. Er verweist auf „Schöpfungspädagogik“ und nachhaltiges Leben. Schüler von erzbischöflichen Schulen stellen innerhalb der Pressekonferenz entsprechende Programme vor. Am Nachmittag verleiht Kardinal Reinhard Marx zum ersten Mal eine Auszeichnung in dem Bereich, den Laudato-Si-Preis.

„Nicht nachlassen“, sagt Klingan, wolle man außerdem bei der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Die Veröffentlichung der Studie im Bereich der Erzdiözese 2022 hatte die erste große Austrittswelle der Katholiken in Gang gesetzt. Die, die sich jetzt erstmals in Form einbrechender Kirchensteuergelder in den Haushaltsbüchern niedergeschlagen hat.