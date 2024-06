Was kann man entgegnen, wenn einer beim Pfarrfest sagt: „Aber die AfD ist gegen Abtreibungen – das ist doch gut katholisch.“ Oder „Ausländer und Geflüchtete nehmen uns die Arbeit weg!“ Auf Parolen wie diese könnten und müssten Christen in den Pfarrgemeinden reagieren, findet der Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising. Weil eine bedachte inhaltliche Erwiderung aber gar nicht so einfach ist, hat das oberste Laiengremium der Erzdiözese jetzt eine „Demokratiefibel“ als Argumentationshilfe herausgegeben.