Im Erzbistum München und Freising hat zum ersten Mal ein neues Leitungsorgan getagt, in dem Laien die Mehrheit stellen: Das sogenannte Synodale Gremium habe sich am Samstag konstituiert, teilte die Erzdiözese am Dienstag mit. Dass Laien und Kleriker gemeinsam beraten und entscheiden, war eine der zentralen Forderungen der deutschen Reformdebatte "Synodaler Weg". Auch Papst Franziskus hatte 2021 eine Weltsynode angestoßen, in der neue Formen der Zusammenarbeit erprobt werden sollen.