Von Hans Holzhaider

Die große Bühne der Gerichtsberichterstattung betrat Erwin Tochtermann mit dem Fall, der als Prototyp des Sensationsprozesses in die Geschichte der bayerischen Strafjustiz eingegangen ist: dem Fall Vera Brühne. Sie und ihr Mitangeklagter Hans Ferbach wurden am 4. Juni 1962 zu lebenslanger Haft verurteilt, weil das Gericht sie für schuldig befand, den Arzt Otto Praun und dessen Haushälterin Elfriede Kloo ermordete zu haben.

Erwin Tochtermann war damals nur Stellvertreter des SZ-Gerichtsreporters Wolfgang Wehner. "Ich kam nur ganz selten zum Zug, wenn an einem Nachmittag nur Nebensächlichkeiten verhandelt wurden", schrieb Tochtermann später. Aber der Fall Vera Brühne verfolgte ihn sein ganzes Journalistenleben lang. Er war nicht überzeugt von ihrer Schuld. Zehnmal stellten ihre Anwälte einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens, zehnmal lehnte die Justiz ab. 1979 wurde sie von Franz Josef Strauß begnadigt. Erwin Tochtermann war der einzige, dem sie danach noch ein Interview gab: "Weil ich weiß, das Sie die Wahrheit schreiben", sagte sie ihm.

Gerichtsreporter wurde Tochtermann aus reinem Zufall

Dass Erwin Tochtermann einmal der "Doyen der Münchner Gerichtsreporter" werden würde, wie ihn ein Richter einmal respektvoll nannte, wurde ihm nicht an der Wiege gesungen. Er hatte Germanistik studiert, und als er sich 1953 am Werner-Friedmann-Institut, der heutigen Deutschen Journalistenschule bewarb, ließen die Prüfer ihn durchfallen. Dafür hatte er sieben Jahre später mit einer Bewerbung bei Werner Friedmann selbst Glück, dem damaligen SZ-Chefredakteur: Friedmann stellte ihn als Lokalredakteur ein. Wenige Wochen später suchte der Ressortchef eine Urlaubsvertretung für den Gerichtsreporter Wolfgang Wehner. Weil sich keiner freiwillig meldete, wurde "der Neue" in die Pflicht genommen. So fing es an.

Fast 39 Jahre lang berichtete Erwin Tochtermann für die SZ aus den Münchner Gerichtssälen. Er hat über Prozesse berichtet, die Justizgeschichte schrieben: Der Prozess gegen Dieter Zlof, der den Industriellen-Sohn Richard Oetker entführt hatte. Der Prozess gegen die Schauspielerin Ingrid van Bergen, die ihren zwölf Jahre jüngeren Geliebten erschossen hatte. Der Mord an dem Volksschauspieler Walter Sedlmayr. Der "Begonienmordprozess" gegen den Gräfelfinger Zahnarzt Erich Schromm. Aber Erwin Tochtermann war keiner, dem es auf die Öffentlichkeitswirksamkeit seiner Berichterstattung ankam.

Die Sensationslust, mit der das Publikum speziell in den 60er Jahren spektakulären Strafprozessen begegnete, beobachtete er mit Argwohn. "Wer es damals nicht miterlebt hat, kann sich nicht vorstellen, mit welcher Hysterie sich die Menschen drängten, mit welcher Gier die seitenlangen Berichte über den Fall verschlungen wurden", schrieb er später über den Brühne-Prozess. Sein Misstrauen galt dem Gericht, das "in der verklemmten und prüden Adenauerzeit wirklich ,im Namen des Volkes' geurteilt" habe.

Erwin Tochtermann war nicht an Sensationen interessiert. Er war an den Menschen interessiert. Er widmete sich mit demselben Elan einer unbedeutenden Beleidigungsanklage und merkte an, dass die Zeugin, die von der Angeklagten als "fette Wachtel" beschimpft worden war, "tatsächlich stramm im Strumpf steht, wie man so sagt".

Erwin Tochtermann drängte niemandem seine Meinung auf. Seine Gerichtsberichte sind ein Muster an objektivem Journalismus. Wenn man sie liest, weiß man, was im Gerichtssaal vor sich gegangen ist. Er gab dem Leser alles an die Hand, was er braucht, um sich selbst ein Urteil zu bilden. Aber er hatte natürlich eine Meinung. Die gründete auf seinem kompromisslosen Verständnis vom Recht des Angeklagten, als unschuldig zu gelten, bis ihm seine Schuld bewiesen ist.

In seinen Büchern schilderte Tochtermann seinen persönlichen Blick auf die Prozesse

Im täglichen Gerichtsbericht im Lokalteil der Zeitung kam das nicht immer zum Tragen. Aber im Rückblick auf spektakuläre Fälle, in seinen Büchern nahm er kein Blatt vor den Mund. Über den Prozess gegen den angeblichen RAF-Terroristen Rolf Pohle schrieb er nach dessen Tod im Jahr 2004, die Staatsanwaltschaft habe Pohle "unter haarsträubenden Verrenkungen" einer räuberischen Erpressung angeklagt, "und sie findet tatsächlich eine Kammer, die ihr diesen aufgebrezelten Unsinn abnimmt und dafür drei Jahre und drei Monate verhängt".

Über den Prozess gegen Dimitr Todorov, der im August 1971 mit einem Komplizen die Filiale der Deutschen Bank in der Prinzregentenstraße überfiel, schrieb Tochtermann: "Der Prozess läuft so ab, dass man an das böse Motto erinnert wird: Gebt ihm ein faires Verfahren, aber hängt ihn auf." Franz Josef Strauß selbst hatte den Polizeieinsatz gegen die Bankräuber beaufsichtigt, die Staatsräson forderte die Maximalstrafe gegen den Angeklagten, obwohl es weit und breit keinen Beweis dafür gab, dass er eine Mitschuld am Tod einer Geisel trug. Aber "mit der richterlichen Überzeugung lässt sich jedes Loch in einer Beweiskette stopfen, jedes Urteil wasserdicht machen", schrieb Tochtermann.

Die Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltsvereins verlieh Erwin Tochtermann 2006 den Preis "pro reo" (für den Angeklagten) für sein Lebenswerk. Der Preis, sagte Gunter Widmaier, der berühmte Spezialist für Revisionen in Strafsachen, galt Tochtermanns "leidenschaftlichem Engagement für eine gerechte und faire Strafjustiz, die dem vernünftigen Zweifel Raum lässt und nicht von vornherein überheblich den Alleinbesitz der Wahrheit für sich beansprucht".

Gerhard Mauz, der große Gerichtsreporter des Spiegel, der Erwin Tochtermann freundschaftlich verbunden war, schrieb in seinem Vorwort zu Tochtermanns Buch "Die Leichen im Keller der bayerische Justiz": "In München hat man noch einen, der an fast alles, was sich in den Strafgerichten der Stadt abspielt, sein Maß legt." Etwas Besseres kann man über einen Gerichtsreporter nicht sagen.

Am 9. September ist Erwin Tochtermann im Alter von 93 Jahren gestorben.