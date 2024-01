Adorf, Froboess, Loren: Gesellschaftsfotograf Erwin Schneider hatte sie alle. Nicht vor Fotowänden, sondern im Wohnzimmer oder am Nil. Bei einem Gespräch mit dem 85-Jährigen wird der Wandel der Society so deutlich wie selten.

Von Philipp Crone

"Also, dann gehen wir auf die Pirsch", sagt Erwin Schneider, ergreift seine Kamera so beiläufig wegschauend wie andere ihr Handy und geht los. Der 85-Jährige blickt aus dem ersten Stock des Bayerischen Hofs runter ins Foyer. Dorthin, wo am Samstagabend wieder Geschrei, Geblitze und Gedränge herrschen werden. So klingt das, wenn Schneider und seine Kollegen beim Bayerischen Filmpreis oder Deutschen Filmball arbeiten. Für manche ist es der Höhepunkt des Münchner Gesellschaftskalenders, wenn die bekanntesten Namen der deutschen und früher auch internationalen Filmszene zusammenkommen. Für Erwin Schneider ist der Filmpreis vor allem eines: "langweilig". Erstens verdiene man nichts, sagt er, wenn hundert Kollegen das gleiche Bild machen. Und das ist dann auch noch fad, Promi vor Werbetafel. Wenn man weiß, wie und wo Schneider früher gearbeitet hat, ist langweilig vielleicht noch elegant ausgedrückt.