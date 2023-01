Von Oliver Hochkeppel

Man darf Erwin Rehling sicher einen heimatverbundenen Menschen nennen. In Soyen nahe Wasserburg aufgewachsen, hat der 68-Jährige später in Regensburg Bayerische Geschichte studiert und seine Herkunft auch sprachlich nie verleugnet. Gleichzeitig gehört er aber zu denen, aus denen die Heimatliebe keinen Traditionalisten gemacht hat, sondern einen weltoffenen Avantgardisten. Das begann schon in den Siebzigerjahren bei Theaterexperimenten mit Zbigniew Cynkutis, Zygmunt Molik und Nelia Veksel. Erst recht, als Rehling schließlich seine Rolle als Schlagzeuger und Perkussionist gefunden hatte.

1983 war er Mitgründer des Trios Die Interpreten, die von der Presse als "Volksmusik-Anarchisten" gefeiert und beim Trikont-Label schnell zu Pionieren der damals noch nicht so genannten Neuen Volksmusik wurden. 1993 bekam er dafür den Musikförderpreis der Stadt München. Noch offener für alle musikalischen Richtungen war das 2002 mit dem im abgelaufenen Jahr leider gestorbenen österreichischen Alphorn-Bläser und Multiinstrumentalisten Fritz Moßhammer gegründete Duo Hammerling. Was schon die Kollaborationen mit Michaela Dietl, Marianne Sägebrecht oder Bodo Hell zeigen.

Auch allerlei Literaturvertonungen, Film- und Theatermusik, sogar drei eigene Dokumentarfilme kamen im Lauf der Jahre dazu. All das hat sich bei seinem aufwändigen Solo-Projekt "Ois ned glong - Eine Landjugend" - gewissermaßen eine Fortsetzung des 2019 ebenfalls im Mandelbaum Verlag erschienenen "Neues von früher. Dorfgeschichten und widerspenstige Musik" im Duo Holzapfel und Rehling - zusammengefügt, das vor ein paar Monaten erschienen, aber zeitlos und sowieso nachholwürdig ist.

Mal witzig, mal schräg, manchmal hintergründig, oft nostalgisch, immer sehr bairisch

Das autobiographische Mosaik einer Jugend auf dem Dorf in den Sechzigerjahren entrollt sich in diesem üppigen Klangbuch im vergrößerten CD-Format. Erzählt in 53 lyrischen, prosaischen und musikalischen Schlaglichtern. Oft nur ein paar Sätze oder Sekunden lang, selten über eineinhalb Minuten. Mal witzig, mal schräg, manchmal auch hintergründig, oft nostalgisch, immer sehr bairisch und in Mundart. Wenn er da von Opa und Oma erzählt, von der "Fahnaweih", dem "Jugendzentrum im Hennastoi", vom am Schwarz-Weiß-Fernseher verfolgten "Wunder von Lengede" oder auch nur "Fuaßboigschichtn", dann entrollt sich eine vergangenen Zeit, die aber doch in die Gegenwart hineinragt.

Das tiefe Bairisch entwickelt bei Rehling einen eigenen Ton und Rhythmus, an den sich die musikalischen Passagen am erweiterten Schlagzeug, der Marimba, dem Steinspiel, dem Schellenbaum und am Glockenspiel so gut anschmiegen, dass man fast nicht glauben mag, dass ausnahmslos alles aus Improvisationen entstanden ist. Was das Ganze zwar live besonders reizvoll macht - auch im kommenden Jahr wird Rehling damit touren, am 12. Januar ist er damit bei sich zuhause in Soyen, im Februar in Trostberg und Landsberg. Trotzdem hat das Album einen größeren Mehrwert als andere. Schon wegen der feinen Illustrationen von Linda Wolfsgruber, aber auch wegen der zusätzlichen Erinnerungen Rehlings, von den "Instrumentengeschichten" bis zu prägenden Konzerterfahrungen. Spannend, erheiternd und berührend ist das alles, und wäre es auch noch, selbst wenn es "ois glong" wär.

Erwin Rehling: "Ois ned glong - Eine Landjugend", Mandelbaum klangbuch, mit Download-Code, www.mandelbaum.at