25. Januar 2019, 18:47 Uhr Erweiterung des Schutzgebiets Fließendes Verfahren

Ende im Streit um Münchens Wasserversorgung nicht in Sicht

Von Matthias Köpf

Im Dauerstreit über eine Erweiterung des Schutzgebiets für die Münchner Wasserversorgung im Mangfalltal sehen alle Seiten nun die Staatsregierung am Zug. Der neue Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) muss entscheiden, ob er dem Miesbacher Landrat Wolfgang Rzehak (Die Grünen) das Verfahren entzieht, nachdem der Umweltausschuss des Landtags am Donnerstag eine entsprechende Petition betroffener Grundbesitzer angenommen hat. Darin werfen diese Rzehak Verfahrensfehler und Befangenheit vor. Sollte ihm das Verfahren tatsächlich entzogen werden, würde es sich wohl abermals um viele Jahre verzögern. Die Stadtwerke München teilen lediglich mit, man setze "weiterhin darauf, dass der Freistaat Bayern seiner gesetzlichen Pflicht nachkommt, im Mangfalltal zeitnah ein rechtssicheres Wasserschutzgebiet auszuweisen".

Der Miesbacher Landrat wartet nach eigenen Worten selbst seit mehr als zwei Monaten auf ein Signal von Glauber, ob und wie es mit dem Wasserschutzgebiet weitergehen soll. Während seine Vorgänger nichts unternommen oder schnell vor dem Widerstand der Grundbesitzer kapituliert hatten, sah sich Rzehak an eine Weisung des damaligen Umweltministers Marcel Huber (CSU) gebunden und brachte das Verfahren wieder in Gang, so wie es die Stadtwerke und die Behörden seit Langem anmahnten. Denn das 1964 festgesetzte Schutzgebiet für die Quellen im Mangfalltal, aus denen der weitaus größte Teil des Münchner Trinkwassers kommt, war und ist nach Ansicht vieler Experten zu klein, um die hohe Qualität des Wassers auf Dauer zu sichern.

Eine Anhörung der Betroffenen lief Rzehak und seinen Beamten aber völlig aus dem Ruder. Mehrere Grundbesitzer und ihre Anwälte, die als Initiative "Heimatwasser" agieren, sahen sich unfair behandelt und deckten sie mit Befangenheitsanträgen ein. Ein Bauer versicherte zudem, der zur Neutralität verpflichtete Rzehak habe ihm schon lange zuvor gesagt, dass er das Schutzgebiet erweitern müsse.

Während die Regierung von Oberbayern keinen Anlass zur Beanstandung sah, schlossen sich CSU, FW, FDP und AfD der Petition an. Rzehak deutet das als politisches Manöver vor der Kommunalwahl 2020. CSU und FW wollten "die Scharte auswetzen, dass in der einstigen CSU-Hochburg Miesbach ein grüner Landrat sitzt", und trieben ein Doppelspiel, indem sie ihn das leidige Problem lösen oder - noch lieber - scheitern ließen. Am Freitag sprang ihm der SPD-Politiker Florian von Brunn bei und kündigte "erbitterten Widerstand gegen die lokalen Amigo-Spielchen einiger Bauern und ihrer politischen Unterstützer" an. Das Umweltministerium teilte mit, die Sache werde "sorgfältig geprüft".