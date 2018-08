29. August 2018, 18:47 Uhr München heute Erwachsene Nicht-Schwimmer / Pornosüchtige Akademiker / Rabiate Kampfradler

Pauline Alt, hat als Abschlussarbeit an der Uni eine Schwimmhilfe entwickelt, mit der Erwachsene (besser) kraulen lernen können.

Von Sara Maria Behbehani

Es war ein Jahrhundertsommer. Man muss wohl in der Vergangenheit reden, denn er geht zu Ende. Wer genau hinsieht, der hat schon bemerkt, dass die Blätter sich wieder bunt färben und hier und da schon von den Bäumen fallen. Die Tage werden wieder kürzer, plötzlich ist es um acht Uhr abends schon fast dunkel. Und als es in den letzten Tagen immer wieder regnete, konnte man den Herbst schon in der Luft riechen.

Wenn man nun zurückblickt auf diesen Sommer, dann fallen einem vielleicht die verschiedenen Badeausfüge ein, die man gemacht hat. München hat schließlich nicht nur Freibäder, sondern auch die Isar, den Eisbach und die vielen umliegenden Seen. Und was für eine Erleichterung war es, bei 36 Grad endlich ins kalte Wasser springen zu können.

Doch dieser Sommer hat auch auffällig viele Badetote gefordert. Meine Kollegin Elisa Britzelmeier schreibt, dass dies nicht nur mit den vielen heißen Tagen zu tun habe, "sondern auch damit, dass Badende Gefahren unter- und sich selbst überschätzen." Etwa die Hälfte der Deutschen ist unsicher im Schwimmen oder kann es gar nicht. Das als Erwachsener zuzugeben, ist vielen peinlich. Doch die Schwimmlehrerin Pauline Alt hat eine spezielle Schwimmhilfe entwickelt, die erwachsenen Nichtschwimmern die Angst vor dem Wasser nehmen und damit das Kraulen erleichtern soll. Immerhin die Peinlichkeit, Schwimmflügel zu tragen, bleibt einem dabei erspart.

Das Wetter: Anfangs viele Wolken mit Regen und örtlichen Gewittern. Später scheint hin und wieder die Sonne. Temperaturen bis 21 Grad.

Verschmutzt der Abrieb von Autoreifen die Isar? Laut einer Studie steigt die Menge an Mikroplastik in der Isar stark an, sobald der Fluss München erreicht. Die Grünen wollen untersuchen, inwiefern der Verkehr dafür verantwortlich ist. Zum Artikel

Vater droht, 15 Monate alte Tochter aus dem Fenster zu werfen Ein Familienvater ist bei einem Ehestreit ausgerastet. Er schlug seine Frau und drohte, dem Kleinkind etwas anzutun. Die Polizei musste das SEK zu Hilfe rufen. Zum Artikel

Prozess um Messerangriff: "Hau' ab, sonst stech' dein Kind ab" Im Oktober hatte Patrick H. acht Passanten verletzt, teilweise mit einem Messer. Die Opfer berichten im Prozess von wirren Fragen und wüsten Drohungen. Zum Artikel

{un][split} Micro Performance and Macro Matters | 31.08-02.09. Muffatwerk Was passiert mit der Performance-Kunst, wenn nicht mehr nur der Mensch und sein Körper im Mittelpunkt steht? Bei diesem Festival kann man genau das beobachten. Vielleicht bricht ja hier ein neues Zeitalter an.

Liann (Hinterhofkonzert) | 30.08. Import Export Liann, funkelnder Stern am deutschen Pop-Himmel, singt über das Leben in all seinen Facetten. Ernsthaft schön und bildgewaltig.

Vernissage: Sven Biller aka MOLUSK | 30.08. 404 page not found Ob Tattoo, Urban Art oder Comic, Sven Miller aka MOLUSK malt skurrile und bizarre Kreationen und lässt sich dabei von allem inspirieren, was ihm über den Weg läuft.

Landtagswahlkampf: Die CSU ist vor allen Dingen ratlos Knapp sieben Wochen vor der Landtagswahl in Bayern sinkt die CSU weiter in der Wählergunst und liegt bei 36 Prozent. Was bei früheren Wahlen noch als Desaster gegolten hätte, wäre für die Partei heute ein Erfolg. Doch Markus Söder bleibt in der Partei unangefochten.

Zum Kommentar

