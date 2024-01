So kommt man an Tickets für die Opernfestspiele

Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian, hier als Wassernixe in der Münchner "Rusalka" im vergangenen Jahr, gehört derzeit zu den begehrtesten Opernstars. Die Karten für "Pique Dame" und ihren Liederabend bei den Opernfestspielen werden wohl ziemlich schnell weg sein.

Um an günstige Karten für die Münchner Opernfestspiele zu kommen, musste man früher ziemlich bibbern. Mittlerweile geht das deutlich bequemer.

Von Jutta Czeguhn

Gewiss hat es organisatorisch total nachvollziehbare Gründe, den Erstverkauf für die Münchner Opernfestspiele stets ausgerechnet im eisigen Januar anzusetzen. Aber ein bisserl perfid ist das schon. Eben nur was für die Allerhärtesten. Das war zumindest früher so, also bis vor der Pandemie: Nur wer leidet, hat sie wirklich verdient, die Karten der günstigeren Kategorien.