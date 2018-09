23. September 2018, 19:08 Uhr München am Wochenende Erstes Wiesn-Wochenende / Neue Intensivstation / Klau von Leihwagen

Wenn man das Spektakel des Oktoberfests von außen betrachtet, dann gleicht es in vielerlei Hinsicht einer perfekt einstudierten Inszenierung. Alle sind an ihrem Platz, jeder spielt seine Rolle, jeder weiß, was zu tun ist.

Wohnt man in der Nähe des Hauptbahnhofs und schaut von oben herab auf die Straßen, dann sieht man sie: all die Touristen, die mit ihren Rollköfferchen verloren durch die Straßen irren. Die Menschen in Tracht - oder das, was sie dafür halten -, die nachts an den geparkten Autoreihen entlang torkeln. Und morgens die ersten Wiesn-Verachter, die sich fluchend ihren Weg in einer Art Spießroutenlauf durch München bahnen, an all den Pfützen vorbei, wo manche großzügig ihr Essen zurückgegeben haben.

Doch das ist nur Beiwerk. Die Protagonisten sind selbstverständlich auf dem Festgelände selbst zu finden. Dieter Reiter und Markus Söder geben sich beim Anstich wahrlich kameradschaftlich. Auch wenn Münchens Oberbürgermeister kurzzeitig seinen Text vergisst und den Ausruf "Auf eine friedliche Wiesn" einfach weglässt - es sei ihm aber auch verziehen, er stand schließlich neben dem Bayerischen Ministerpräsidenten. Menschen drängen mit einem solchen Ansturm in die Zelte, dass manche Wirte schon am Nachmittag wegen Überfüllung schließen müssen und das Sturmtief über München bekommt eine eigene Rolle als es den Zaun auf der Oiden Wiesn einreißt. Diverse Prominente und solche, die es gerne wären, geben sich die Ehre. Und unterdessen besteht die Aicher Ambulanz allein am Samstag in 469 Einsätzen.

Sie alle gehören dazu. Sie alle sind Teil einer perfekten Inszenierung, bei der sich jeder so vorteilhaft wie nur möglich in Szene setzen möchte. Und wenn letzteres nicht gelingt, dann ist es nur eine weitere Bereicherung für das Spektakel an sich. Jedenfalls ist all das - dieses ganze Oktoberfest - einer echten Theaterkritik würdig.

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: "Alles, was medizinisch sinnvoll ist, ist da." Am Dienstag öffnet die neue Intensivstation im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Das Besondere dort ist das Lichtkonzept mit einem künstlichen Firmament an der Zimmerdecke. Zum Artikel

Mann begrapscht Wiesn-Besucherin Drei anderen Frauen wird unter den Rock fotografiert. Zwei Männer werden dem Haftrichter vorgeführt. Zum Artikel

Italiener sollen Leihwagen weiterverkauft haben Die Anklage wirft drei Italienern vor, Handel mit deutschen Leihautos getrieben zu haben. Der Schaden beläuft sich auf gut 150 000 Euro. Zum Artikel

Das Herzkasperlzelt bleibt länger stehen Denn am 7. November wird in dort noch das "Fest der Demokratie" gefeiert. Es ist der 100. Jahrestag der bayerischen Revolution, die dort ihren Anfang nahm und zur Gründung des Freistaats führte. Zum Artikel

Sun June | 24.09. cucurucu Die Band aus Texas bezeichnet ihren Sound als Regret Pop und meint damit wohl die Sehnsucht und Nostalgie, die daraus hervorgeht. Die Instrumentierung mit Fokus auf Gitarre und Drums ist minimalistisch und die Texte poetisch.

Lust der Täuschung - Von Antiker Kunst bis Virtual Reality | 24.09. Kunsthalle Es ist nicht so, wie es aussieht. Eine Ausstellung über die Kunst des Trugs und Scheins - wo sich in Kirchenkuppeln Himmel auftun und man in der virtuellen Realität durch Universen fliegen kann. Enttäuschung ausgeschlossen!

Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm | 24.09. Arena Kino Als eine Produktionsfirma 1931 "Die Dreigroschenoper" in abgeänderter Form auf die Leinwand bringen wollte, klagte Bertholdt Brecht dagegen. Ein unterhaltsamer Spielfilm mit Lars Eidinger, der zeigt wie genial Brecht nicht nur die Dichtung, sondern auch die Realität auf den Kopf stellte.

Promi-Kinder, Security, bis zu 25.500 Euro Gebühren im Jahr: Viel mehr weiß man nicht über die Munich International School. Der Direktor will das jetzt ändern. Zum Artikel

