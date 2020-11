Zwei Gartenbauer haben mit ihrer schnellen Reaktion einer Frau in Höhenkirchen womöglich das Leben gerettet. Sie waren am Dienstagvormittag auf dem Weg zu ihrer Baustelle, als sie sahen, dass eine Frau auf dem Gehweg kollabierte, wie die Feuerwehr München mitteilte. Während der eine Mann sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begann, setzte der zweite einen Notruf ab. Ein zufällig vorbeifahrender Notarzt kam den beiden Männern zur Hilfe. Er befand sich eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz, stoppte aber die Alarmfahrt, als er den Notfall erkannte. Für den ursprünglichen Einsatz wurde sofort ein weiterer Notarzt alarmiert. Die Versorgung der 41-jährigen Patientin sei intensiv und anspruchsvoll gewesen, aber der Notarzt habe sie gemeinsam mit den Ersthelfern bis zum Eintreffen des Rettungswagens gut versorgen können, heißt es in der Pressemitteilung.