Woran sich Stella, 25, erinnert? An die vielen kleinen Briefe von Ben. An verliebte Zettel, die ihr den Kopf verdrehten und ihr Herz höher schlagen ließen. Vier Jahre ist das jetzt her. Sie kannten sich seit der weiterführenden Schule. Bei einem Schüleraustausch in Frankreich wurden sie Freunde. Am Anfang lag Stella im Bett, Ben auf einer Matratze am Boden – sie redeten bis tief in die Nacht. Jahre später wurden sie ein Paar. Ben war ihre erste große Liebe. Stella weiß, dass sie nie wieder „auf dieselbe Art und Weise“ jemanden lieben wird.
Erste große LiebeWar sie die Eine?
Lesezeit: 9 Min.
Stella träumte mit Ben vom Heiraten, Majolie hätte Lena ewig beim Tanzen zusehen können, und Noah fühlte sich bei Solea zum ersten Mal zu Hause. Dann war es vorbei – es blieb die Frage: Wird es jemals wieder so intensiv?
Von Sophie Gartmann
Einsamkeit bei jungen Menschen:Mein bester Freund? Chat-GPT
Immer mehr junge Menschen fühlen sich einsam. Was bleibt, wenn niemand mehr zuhört? Manche schreiben dann mit einer Maschine.
Lesen Sie mehr zum Thema