Woran sich Stella, 25, erinnert? An die vielen kleinen Briefe von Ben. An verliebte Zettel, die ihr den Kopf verdrehten und ihr Herz höher schlagen ließen. Vier Jahre ist das jetzt her. Sie kannten sich seit der weiterführenden Schule. Bei einem Schüleraustausch in Frankreich wurden sie Freunde. Am Anfang lag Stella im Bett, Ben auf einer Matratze am Boden – sie redeten bis tief in die Nacht. Jahre später wurden sie ein Paar. Ben war ihre erste große Liebe. Stella weiß, dass sie nie wieder „auf dieselbe Art und Weise“ jemanden lieben wird.