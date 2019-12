Setareh Ozbak hat ein Ziel. Die 19-Jährige aus Hechendorf im Kreis Starnberg will Abitur machen, irgendwann einmal wolle sie dann Medizin studieren, sagt sie. Doch erst muss sie ihren Realschulabschluss nachholen - und das ist ein Problem. Denn um tagsüber auf eine normale Schule gehen zu dürfen, ist sie schon zu alt. Die nächstgelegene Abendschule aber steht in München - und jeden Tag dorthin und wieder zurück zu fahren kann sich Ozbak von ihrem eigenen Geld nicht leisten. Die Monatskarte habe für sie nach dem alten Tarif 81 Euro gekostet, sagt sie. Und obwohl die Kosten eigentlich von Anfang an das Jobcenter hätte übernehmen müssen, blitzte die Schülerin dort erst einmal ab. Ozbak stand kurz davor, die Abendschule abzubrechen.

Dass es anders gekommen ist, liegt an ihrer Schule, der Städtischen Franz-Auweck-Abendschule, und an ihrem Lehrer Marcus Höflmayr. Der Lehrer für Sozialkunde und Wirtschaft leitet an der Abendschule die internationale Klasse, in der Schülerinnen und Schüler aus sechs, sieben verschiedenen Ländern sitzen, wie er sagt. Und nebenher ringt er mit den Behörden um die Fahrtkosten seiner Schüler. Wenn diese mit juristischen Fragen zu ihm kämen, würde er ihnen helfen, sagt Höflmayr. Die Schüler haben einige Fragen. Immer wieder geht es dabei um den Schulweg - und immer wieder geht es dabei um alles: Denn ohne Geld für den Schulweg könnten sie sich die Schule nicht leisten.

Bis zu drei Stunden pro Woche verbringe er mittlerweile damit, Schüler zu beraten und Briefe aufzusetzen, damit die Jobcenter die Kosten für den Schulweg übernehmen, sagt Höflmayr. Es ist ein Donnerstagabend, der Lehrer sitzt im Direktorat, und er hat mehrere Schüler um sich versammelt. Einer von diesen wohnt in Erding; er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, weil er Ärger befürchtet, doch er erzählt, er bekomme 360 Euro Sozialhilfe, davon könne er auf Dauer kein Monatsticket nach München bezahlen. Im Landratsamt sei ihm aber nur gesagt worden, er könne sich ja an die Kirche wenden, die könne womöglich einen Teil der Kosten übernehmen. Ein anderer Schüler versuchte es ihm Jobcenter in Laim - und wurde ebenfalls weggeschickt. Er habe danach einen schriftlichen Antrag gestellt, sagt er. Das sei vor einem Monat gewesen. Seitdem warte er auf Antwort. Das Geld für die Fahrten zahle er einstweilen selbst.

Dabei sei die Rechtslage spätestens seit dem 1. August 2019 eindeutig, sagt Marcus Höflmayr: An dem Tag trat eine neue Fassung des zweiten Sozialgesetzbuches in Kraft. Dort heißt es, Schülerinnen und Schülern seien die Fahrtkosten "für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsganges" zu erstatten, und darunter würden auch Schulen fallen, die wegen ihres Profils gewählt wurden. Das gelte also auch für Schüler der Franz-Auweck-Abendschule, sagt Höflmayr. Wer zu alt sei für eine Tages-Realschule, wähle die Abendschule schließlich wegen deren Profil. Doch den Beamten in den Jobcentern sei das offenbar nicht klar. Wiederholt habe er Landratsämter auf die Rechtslage hinweisen müssen. Mehrmals bereits hätten die Behörden den Schülern daraufhin auch das Geld überwiesen.

Doch dafür, sich mit jedem Landratsamt und jedem Jobcenter auseinanderzusetzen, fehle ihm die Zeit, sagt er. "Was mich nervt, ist: Wenn ich das weiß, warum wissen es dann die Sachbearbeiter nicht?"

Vom Jobcenter München heißt es dazu, die Entscheidung müsse im Einzelfall getroffen werden; man müsse jeweils prüfen, ob von einer allgemeinen Schulausbildung die Rede sein kann. Dazu sei es nach den Kriterien des Bafög unter anderem nötig, dass die Schüler so viel Zeit für die Schule aufwenden müssen, dass nicht daran zu denken ist, nebenher einem Beruf nachzugehen. Maßstab seien 20 Stunden Unterricht pro Woche: Daraus ergebe sich mit Lernen, Hausaufgaben und Fahrtzeiten eine Belastung, "die die Arbeitskraft im Wesentlichen ausfülle". Außerdem müsse man untersuchen, wann der Unterricht stattfinde. Pauschal könne man die Fahrtkosten beim Besuch einer Abendschule jedenfalls nicht erstatten.

Die nötige Unterrichtszeit werde an der Franz-Auweck-Abendschule freilich generell erreicht, sagt Lehrer Höflmayr. Die Stundentafel steht auf der Homepage der Schule. Demnach haben die meisten Klassen exakt 20 Wochenstunden Unterricht; in der internationalen Klasse haben die Schüler sogar 23 Stunden pro Woche, weil sie zusätzlich Deutsch-Unterricht erhalten. Und in Wahrheit seien die Schülerinnen und Schüler noch länger in der Schule, sagt Höflmayr. Die Lehrer gäben zusätzlich viel Förderunterricht, der offiziell nirgends auftauche.

Setareh Ozbak hat sich mit Höflmayrs Hilfe mittlerweile durchgesetzt. Sie sei zuerst mehrmals weggeschickt worden, erzählt sie. Der Lehrer setzte daraufhin einen Brief für sie auf, in dem die Schülerin ausführlich schildert, warum sie die Franz-Auweck-Schule besuche und auch besuchen müsse, und was das Sozialgesetzbuch vorschreibt. Er habe auch selber zum Telefon gegriffen, sagt Höflmayr. In diesem Fall hatten die Schülerin und ihr Lehrer Erfolg. Im Dezember hat Ozbak das Geld für ihre Tickets nachträglich erhalten.