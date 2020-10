Tegernsee - Wenngleich das internationale Bergfilm-Festival am Tegernsee in diesem Jahr aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt worden ist, wollen die Veranstalter an diesem Wochenende eine Auswahl an Bergfilme zeigen. Unter dem Titel "Lebenszeichen" gibt es deshalb von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Oktober, im Ludwig-Thoma-Saal eine Art Review: In sieben Vorstellungen stehen 16 Filme auf dem Programm, die bei den bisherigen Festivals für Aufmerksamkeit sorgten. Elf Filme dieser Auswahl wurden bei dem seit 2003 stattfindenden Bergfilm-Festival mit Preisen ausgezeichnet, wie etwa die Doku "Mount St. Elias - die längste Skiabfahrt der Welt" oder "Still alive", die erste Regiearbeit von Reinhold Messner. Tickets und Infos gibt es unter www.bergfilm-tegernsee.de.