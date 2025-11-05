Es ist schon auch ein kleines Comeback, das da in den Kammerspielen über die Bühne geht. Weniger eins von Carsten Meyer, der unter dem sportlich-frankophilen Fantasienamen Erobique durchaus regelmäßig als tanzbeinfördender Alleinunterhalter durch die Lande zieht. Sondern vielmehr eins des Schauspielhauses der Münchner Kammerspiele als unbestuhlter Partytempel.

Die Ritournelle als „Festival für avancierte elektronische Musik“? Vor Jahren eingestellt und dann im Blitz Club wieder auferstanden. Die Alien Disko unter der Federführung von The Notwist? Nicht ganz freiwillig Richtung Volkstheater abgewandert und dort in neuer Pracht erblüht. Der Pop im Allgemeinen? Im Zweifelsfall lieber in der Therese-Giehse-Halle nebenan verstaut.

Umso schöner also, dass nun doch mal wieder ausgiebig im Schauspielhaus getanzt werden darf, an zwei Abenden hintereinander sogar. Und warum auch nicht, wenn man mit Erobique jemanden aufbieten kann, der in seiner Alleinunterhalter-Burg aus Keyboards, Synthies, Samplern und Drumcomputern derart verlässlich für glorreich eskapistische Tanzabende sorgt, dass man sich schon die Ohren versiegeln müsste, um der Funkyness seiner elastischen Disco-Grooves nicht tanzend zu verfallen.

Steht der humorbegabte Münsterländer mit der Gemütlichkeit eines Li-La-Launebärs samt Walrossschnauzer doch für eine Sonnenwärme im Hinblick auf Text und Musik, die gerade in der oft recht unterkühlten elektronischen Musik ziemlich singulär daherkommt. Lektionen in Sachen Leichtigkeit sind das, wenn Erobique zu seinen knuffigen Beats in die Tasten greift und die zwingende Verbindung zwischen dem Four-to-the-Floor der House Music und dem beherzten Tastenanschlag eines Pianos herstellt; wenn er auf der Kindertriola einen Lambada bläst, mit Konsequenz auf das Rauchverbot pfeift oder mit Zeilen wie „Uuuurlaub, Uuuurlaub in Italien / Mit den Eltern ’86“ keine zehn Wörter braucht, um auf dem Dancefloor für herrlich mitgrölbare Formen teutonischen Kopfkinos zu sorgen.

Überhaupt stehen das Miteinander und die verbindende Kraft der Musik bei diesem Meister der tanzbaren Unterhaltung spürbar im Zentrum. Derart, dass mit dem Album „Songs for Joy auf der Veddel“ nach den „Songs for Joy“ von 2009 zuletzt ein Projekt in die Fortsetzung ging, dessen uneigennützigen Charakter man kaum hoch genug hängen kann. „Lieben Sie Musik? Schreiben Sie gerne? Schicken Sie uns Ihre Texte! Jacques Palminger und Carsten ‚Erobique‘ Meyer machen Musik daraus“, lautete die Annonce, die dann in einem Studio in der Immanuelkirche im Hamburger Stadtteil Veddel von einem Produktionsteam um Meyer und Palminger verwirklicht wurde.

Achtzehn Einsenderinnen und Einsender unter Hunderten durften dort als Interpreten ihre Texte irgendwo zwischen Chanson, souliger Ballade, Disco-Feger und Kinderlied in Songs verwandeln, was tatsächlich nicht nur diesen selbst, sondern auch dem geneigten Hörer eine Menge „Joy“ bereitet. In den Kammerspielen ist Erobique nun wie stets alleine am Werk – an Freude wird es bei den beiden Konzerten unter dem verheißungsvollen Motto „Simply the Best“ gewiss trotzdem nicht mangeln.

Erobique, Samstag, 8. November, 20 Uhr (ausverkauft) und Sonntag, 9. November, 20 Uhr, Münchner Kammerspiele, Maximilianstraße 26