Ernst Wolowicz Kämmerer und Kummerkasten

Ernst Wolowicz hat drei Oberbürgermeister erlebt: Georg Kronawitter, Christian Ude und Dieter Reiter. Nun ist er im Ruhestand und zieht Bilanz.

Interview von Heiner Effern und Dominik Hutter

Er hat in seiner langen Karriere für drei Münchner Oberbürgermeister gearbeitet: Ernst Wolowicz, bis zum 31. Oktober der Kämmerer der Stadt München. Ein Gespräch über Politik, Rockmusik und Wolowiczs Partei, die SPD.

SZ: Als Kenner der Rockszene: Welcher Song beschreibt Sie selbst am besten? Und welcher die Stadt München?

Ernst Wolowicz: Zu mir passt von Jethro Tull "Too Old To Rock 'n' Roll, But Too Young To Die". Zu München "City Of Gold" von Jack Bruce.

