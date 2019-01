24. Januar 2019, 20:41 Uhr München Ernst-Hoferichter-Preisverleihung von Protesten begleitet

Dieter Hanitzsch hat den Ernst-Hoferichter-Preis für sein Gesamtwerk erhalten. Der Karikaturist war wegen einer Zeichnung in die Kritik geraten, die er im Mai 2018 für die Süddeutsche Zeitung erstellt hatte.

Von Jakob Wetzel

Er müsse auf die Kritik eingehen, sonst heiße es, sie werde ignoriert, sagt Christian Ude. Der frühere Münchner Oberbürgermeister steht auf der Bühne des Literaturhauses am Salvatorplatz, er ist Laudator für Dieter Hanitzsch, der an diesem Donnerstagabend den Ernst-Hoferichter-Preis erhält.

Draußen, im Schneetreiben, protestieren 20 junge Demonstranten gegen die Ehrung. Drinnen bemüht sich Ude, deren Argumente zu widerlegen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert; eine Stiftung verleiht ihn, um Schriftsteller zu ehren, die Originalität mit Weltoffenheit und Humor verbinden. In der Vergangenheit wurde der Preis nie von großen Kontroversen begleitet. Doch Hanitzsch, der für sein Gesamtwerk geehrt wird, ist in den vergangenen Tagen erneut wegen einer Karikatur in die Kritik geraten, die er im Mai 2018 für die Süddeutsche Zeitung gezeichnet hatte. Kritiker warfen Hanitzsch vor, er habe dabei antisemitische Stereotype bedient; andere, darunter Ude, stellten sich vor den Karikaturisten.

Am Montag erklärte die Autorin Christine Wunnicke, die gemeinsam mit Hanitzsch ausgezeichnet werden sollte, den Preis abzulehnen. Sie wolle sich nicht für eine "kritikresistente Solidaritätsveranstaltung" vereinnahmen lassen, teilte sie mit. Nach Ude, der den Vorwürfen auf amüsante Art begegnet, spricht Dieter Hanitzsch. Er zeigt mehr als 100 seiner Karikaturen, auch die kritisierte. Über sie sprechen will er aber nicht. Er habe seit Jahrzehnten davon geträumt, den Hoferichter-Preis zu erhalten, sagt Hanitzsch. "Ich werde mir von nichts und niemand die Freude an diesem Preis nehmen lassen und das Thema damit abschließen."