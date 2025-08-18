Wer Ernst Burgers riesige Altbau-Wohnung in der Erhardtstraße direkt an der Isar betritt, wähnt sich zunächst in einem Liszt-Museum. Im langen Flur hängen Liszt-Porträts aus allen Lebensphasen, alles originale Fotografien aus der jeweiligen Zeit, versteht sich. Geht man hinten rechts durchs komplett bis unter die hohe Decke mit Büchern, Dokumenten und Arbeitsunterlagen geflutete Arbeitszimmer, findet man eine Liszt-Wand mit Dokumenten und Artefakten rund um eine originale Totenmaske.
Der Pianisten-Biograf Ernst Burger und sein letztes WerkEin Leben als Tastenforscher
Lesezeit: 6 Min.
Keiner taucht wie er ein in das Leben und die Kunst großer Pianisten. Das entzückte schon Leonard Bernstein. Nach dem Tod seiner Frau hat Ernst Burger noch einmal ein großes Werk geschrieben: über den heute vergessenen Sigismund Thalberg.
Yulianna Avdeeva im Porträt:Salzburg-Debüt für Münchner Pianistin
Yulianna Avdeeva spielt zum ersten Mal ein Solistenkonzert bei den Salzburger Festspielen, als einzige Frau am Klavier neben Pianistengrößen wie András Schiff oder Daniil Trifonov. Zudem hat sie ein bemerkenswertes neues Schostakowitsch-Album eingespielt.
Lesen Sie mehr zum Thema