Der Pianisten-Biograf Ernst Burger und sein letztes Werk Ein Leben als Tastenforscher 18. August 2025, 16:01 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Bis heute setzt Ernst Burger auf Schreibmaschine statt Computer. (Foto: Felix Burger)

Keiner taucht wie er ein in das Leben und die Kunst großer Pianisten. Das entzückte schon Leonard Bernstein. Nach dem Tod seiner Frau hat Ernst Burger noch einmal ein großes Werk geschrieben: über den heute vergessenen Sigismund Thalberg.

Von Oliver Hochkeppel

