Zum Hauptinhalt springen

Der Pianisten-Biograf Ernst Burger und sein letztes WerkEin Leben als Tastenforscher

Lesezeit: 6 Min.

Bis heute setzt Ernst Burger auf Schreibmaschine statt Computer.
Bis heute setzt Ernst Burger auf Schreibmaschine statt Computer. (Foto: Felix Burger)

Keiner taucht wie er ein in das Leben und die Kunst großer Pianisten. Das entzückte schon Leonard Bernstein. Nach dem Tod seiner Frau hat Ernst Burger noch einmal ein großes Werk geschrieben: über den heute vergessenen Sigismund Thalberg.

Von Oliver Hochkeppel

Wer Ernst Burgers riesige Altbau-Wohnung in der Erhardtstraße direkt an der Isar betritt, wähnt sich zunächst in einem Liszt-Museum. Im langen Flur hängen Liszt-Porträts aus allen Lebensphasen, alles originale Fotografien aus der jeweiligen Zeit, versteht sich. Geht man hinten rechts durchs komplett bis unter die hohe Decke mit Büchern, Dokumenten und Arbeitsunterlagen geflutete Arbeitszimmer, findet man eine Liszt-Wand mit Dokumenten und Artefakten rund um eine originale Totenmaske.

Zur SZ-Startseite

Yulianna Avdeeva im Porträt
:Salzburg-Debüt für Münchner Pianistin

Yulianna Avdeeva spielt zum ersten Mal ein Solistenkonzert bei den Salzburger Festspielen, als einzige Frau am Klavier neben Pianistengrößen wie András Schiff oder Daniil Trifonov. Zudem hat  sie ein bemerkenswertes neues Schostakowitsch-Album eingespielt.

SZ PlusVon Michael Stallknecht

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite