Von Franz Kotteder

Das Sich-Ernähren war früher viel einfacher. Man ging in den Supermarkt, verglich die Preise, nahm das Billigste und stopfte es zu Hause in sich hinein, bis man satt und zufrieden war. Na ja, zugegeben: Das ist ein Zerrbild, aber vom Grundsatz her nicht ganz verkehrt, denn der Slogan "Geiz ist geil!" gehört zwar zu einer Elektromarktkette, beschreibt aber nach wie vor ganz gut das Einkaufsverhalten vieler Deutscher in der Lebensmittelabteilung. Hierzulande gibt man fürs Essen traditionell viel weniger aus als in anderen europäischen Ländern.

Natürlich ist das auch in München so. Aber die Erkenntnis wächst seit Jahren, dass auch Essen politisch ist. Etwa, weil Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft ganz erheblich zum Klimawandel beitragen. Viele Initiativen haben sich in den vergangenen Jahren gebildet, die nun energisch eine "Ernährungswende" fordern.

In München ist die Ernährungswende mittlerweile auch zum Ziel der Stadtpolitik geworden. Grün-Rot im Rathaus will den Anteil von biologisch erzeugten Lebensmitteln in der Stadt deutlich erhöhen, will viel mehr Nahrungsmittel als bisher aus der Region beziehen und die Menschen darüber aufklären, wie sie sich anders und besser ernähren können. Dafür soll eigens ein "Ernährungshaus" nach Kopenhagener und Berliner Vorbild ins Leben gerufen werden. In unserer neuen Serie "Was gibt's zum Essen?" befassen wir uns im Lokalteil mit den Plänen, mit der aktuellen Versorgungslage (die gar nicht so rosig ist, wie es scheint) und auch mit den Widerständen, die es zu überwinden gilt, wenn sich München klimaneutral ernähren will.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Münchens Inzidenz wieder unter 50 Die Sieben-Tage-Inzidenz in München liegt am Pfingstmontag bei 49,7 - also wieder unter jener Marke, die baldige Lockerungen verspricht.

Gezielter Brandanschlag auf Infrastruktur 20 000 Haushalte waren ohne Strom: Das Feuer in einer Baugrube ist offenbar von linksradikalen Tätern gelegt worden - die weitere Angriffe ankündigen.

"Es ist etwas skurril, wenn man es von früher kennt" 75 000 Zuschauer passen ins Stadion, etwa 10 000 wollten an diesem Samstag rein und genau 250 durften auch - als erste bei einem Fußballspiel seit mehr als einem Jahr. Die Freude ist groß, und auch die Hoffnung auf mehr.

Dringend gesucht: Touristen Nach langer Zwangspause dürfen die Münchner Hotels wieder Gäste beherbergen. Nur die fahren lieber ans Meer. Die Stadt will nun gezielt Urlauber aus Deutschland locken.

MÜNCHEN ERLESEN

