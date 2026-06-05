Weißwurst, Leberkäse und Schweinsbraten gehören zu München wie die Isar und das Oktoberfest. Gleichzeitig entsteht hier eine der spannendsten Food-Tech-Szenen Deutschlands. Start-ups entwickeln Lebensmittel aus Bioreaktoren, den so genannten Fermentern. Forscher arbeiten an alternativen Proteinen, Unternehmen an künstlicher Intelligenz für die Produktion und den Konsum. Die Münchnerin Malaika Fischer begleitet als Ernährungswissenschaftlerin und Zukunftsforscherin die Unternehmen, Gründer und Forschungseinrichtungen. Im Gespräch mit der SZ erklärt sie, wie sich das Lebensmittelsystem verändern wird, warum manche Zukunftsszenarien realistischer sind als andere und welche Rolle KI und München dabei spielen werden.