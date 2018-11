25. November 2018, 18:54 Uhr Ermittlungen Zwei Sexualdelikte binnen weniger Stunden

Ein mutmaßlicher Exhibitionist ist am Samstagnachmittag noch am Tatort in der Schwanthalerhöhe festgenommen worden. Der 41-jährige Mann ging einer jungen Münchnerin entgegen, öffnete seine Jacke und zeigte der 21-Jährigen sein Geschlechtsteil. Die Frau ging einfach weiter, beobachtete aber den Mann und rief die Polizei. Bei der Festnahme kam eine Zeugin auf die Beamten zu und sagte, dass der Mann in der Vergangenheit auch ihr sein Geschlechtsteil gezeigt hatte. Vermutlich hat der 41-Jährige weitere Sexualdelikte begangen. Ebenfalls am Samstag griff ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München einer 27-jährigen Frau an der Voßstraße in Giesing mehrmals fest an den Hintern und fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle. Die Münchnerin rief daraufhin die Polizei, der 34-Jährige wurde festgenommen und wegen sexueller Belästigung angezeigt.