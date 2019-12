Ein Familienvater hat am Freitag am Ostbahnhof auf einen Obdachlosen eingeschlagen, weil dieser in der Nähe seiner Kinder eine Zigarette rauchte. Der 34-Jährige war mit seiner Frau und zwei Kleinkindern aus einem Zug gestiegen. Am Gleis 5 wartete die Familie mit zwei Kinderwägen und Gepäck auf den Aufzug. Ein 66-jähriger Wohnsitzloser stand daneben und rauchte. Auf die Bitte der Mutter, zur Seite zu gehen, da die Kinder sonst dem Rauch ausgesetzt seien, reagierte er nicht. Daraufhin schlug der Vater den Raucher mehrfach ins Gesicht. Beamte der Bundespolizei musste die Männer trennen. Der Vater wurde wegen Körperverletzung angezeigt.