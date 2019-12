Seit Anfang September werden immer wieder Pakete aus den Autos von Zustelldiensten gestohlen - nun hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Die 22, 30 und 31 Jahre alten Männer wurden von den Beamten überrascht, als sie gerade in der Ludwigsvorstadt Verpackungsmaterialien in einem Container entsorgten. In ihrem Auto fand die Polizei mehr als 80 weitere teils originalverpackte Waren: elektronische Geräte wie Handys zum Beispiel, Kosmetik oder Kleidung - was eben häufig im Versandhandel bestellt wird. Weitere Ermittlungen des für Bandendiebstahl zuständigen Kommissariats laufen, die drei Verdächtigen wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf die Schliche kam die Polizei den Männern, weil im Oktober eine Zeugin in Schwabing beobachtet hatte, wie ein Duo in einem Skoda neben einem Lieferauto hielt und einer der beiden durch die unversperrte Hecktür einstieg. Das bulgarische Kennzeichen führte auf die Spur der Tatverdächtigen, es stand wegen Tankbetrugs bereits auf der Fahndungsliste.