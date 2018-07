18. Juli 2018, 18:49 Uhr Ermittlungen Erneute Attacke auf Brunn-Büro

Bereits zum zweiten Mal ist das Bürgerbüro des SPD-Landtagsabgeordneten Florian von Brunn in Untersendling Ziel gewaltsamer Attacken geworden. Nachdem das erste Mal am 25. Mai Steine durch das Fenster geworfen worden waren, brachten die Täter diesmal zwischen Montag und Dienstag, 16. und 17. Juli, politische Schmierereien an. Die Polizei geht wie schon im ersten Fall von einer linksmotivierten Straftat aus und ermittelt auch in diese Richtung, obwohl der Abgeordnete kurz nach dem ersten Anschlag im Briefkasten des Büros eine Ausgabe des rechtspopulistischen Compactmagazins mit einem SPD-feindlichen Artikel gefunden hatte.