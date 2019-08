7. August 2019, 18:37 Uhr Ermittlungen Einbruchserie in Bogenhausen

Mehrere Einbrüche in Bogenhausen beschäftigen derzeit die Münchner Polizei. Im Zeitraum von Mittwoch, 31. Juli, 13 Uhr, bis Donnerstag, 1. August, um 7.45 Uhr stiegen bislang unbekannte Täter in die Praxen eines Internisten und eines Augenarztes im ersten Stock eines Gebäude am Rosenkavalierplatz ein. Dort stahlen sie eine Geldkassette samt Inhalt. Am Montag, 5. August, drangen Unbekannte zwischen neun und 11.45 Uhr auf der Rückseite eines Wohnanwesens an der Niedermayerstraße über ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung im Hochparterre ein. Die Bewohner im Alter von 89 und 86 Jahren sind zwar daheim gewesen, haben aber nichts bemerkt, wie die Polizei mitteilt. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen.