6. September 2018, 17:04 Uhr Ermittlungen der Staatsanwaltschaft LMU-Spitze kannte Vorwürfe gegen Vizepräsidenten wohl schon lange

Die Führung der Ludwig-Maximilians-Universität weiß offenbar seit mindestens zweieinhalb Jahren von möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Dienstreisen eines ihrer Vizepräsidenten.

Wie seit Ende vergangener Woche bekannt ist, ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue.

Die Sorge ums Image der Uni kommt zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Bis Dezember muss die Uni den Antrag für eine weitere Förderung als "Exzellenzuniversität" abgeben.

Von Sebastian Krass

Die Führung der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) weiß offenbar seit mindestens zweieinhalb Jahren von möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Abrechnung von Dienstreisen eines ihrer Vizepräsidenten. Wie seit Ende vergangener Woche bekannt ist, ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue. Es geht bei der Überprüfung um Beträge "im mindestens vierstelligen Bereich", wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung soll in einer Sitzung des Hochschulrats am 9. März 2016, in der es um die Wiederwahl von vier LMU-Vizepräsidenten ging, aus dem Gremium heraus gewarnt worden sein, die Reisekosten eines Kandidaten könnten bei einer externen Prüfung zum Problem für die Uni werden. Dieser Kandidat ist demnach derjenige, gegen den nun ermittelt wird. Nach einer kurzen Diskussion sei es dennoch zur Wahl gekommen. Mehrere Mitglieder des Hochschulrats bestätigen diesen Vorgang. LMU-Präsident Bernd Huber kommentiert das nicht.

Insgesamt hat Huber fünf Vizepräsidenten, bei vieren nahte damals das Ende der Amtszeit. Sie standen gemeinsam als eine Vorschlagsliste Hubers zur Wiederwahl im Hochschulrat; dieses Gremium ist eine Art Aufsichtsrat. Es hat 20 Mitglieder, zehn kommen aus der Hochschule - Professoren, Vertreter der Mitarbeitergruppen, Studierende -, zehn externe kommen bei der LMU hauptsächlich aus anderen Unis und Wissenschaftseinrichtungen. Das Uni-Präsidium ist bei Sitzungen des Hochschulrats in "beratender" Funktion anwesend. Hubers Liste wurde letztlich in geheimer Abstimmung mit 15 von 20 Stimmen bestätigt - für eine Wahl dieser Art ein ungewöhnlich schlechtes Ergebnis.

Die SPD-Landtagsabgeordnete Isabel Zacharias hatte die Ermittlungen am Freitagnachmittag mit einem Tweet öffentlich gemacht. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass es das Verfahren "gegen ein Mitglied des Präsidiums" der LMU gibt und betont, dass es sich nicht gegen Huber richte. Man könne "derzeit keine weiteren Auskünfte" erteilen, um die Arbeit der Ermittler nicht zu gefährden.

Die Ermittlungen stehen in einem zeitlichen Zusammenhang mit einer Prüfung des Bayerischen Obersten Rechnungshofs (ORH). Die Kontrollbehörde untersucht seit November 2017 das Reisekostenwesen bei allen staatlichen Universitäten. Auch "länger zurückliegende Sachverhalte" würden geprüft, teilt eine Sprecherin mit, und weiter: "Wegen auffälliger Ausgaben hat sich der ORH mit den Reisekostenerstattungen der LMU näher befasst." Die "Prüfungsmitteilung" hat der ORH dem Wissenschaftsministerium zukommen lassen. Zum Inhalt schweigt der ORH. Das Ministerium gibt mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keinen Kommentar zum Thema ab. Offen ist bisher, wer Strafanzeige gestellt hat. Die ORH-Sprecherin erklärt, ihre Behörde sei es nicht gewesen.

Sollte LMU-Präsident Huber tatsächlich spätestens im März 2016 von den Vorwürfen erfahren haben: Hat er die Sache dann intern prüfen lassen? Und: Hat er heute noch Vertrauen zu einem Vize unter Verdacht? Mit diesen Fragen konfrontiert, erklärt die LMU, man bleibe bei der bereits erteilten Auskunft: Die Uni habe am Freitagnachmittag von den staatsanwaltlichen Ermittlungen erfahren. "Die genauen Untersuchungstatbestände sind weiterhin nicht bekannt. Grundsätzlich geben wir zu einem laufenden Verfahren, das ein einzelnes Mitglied der Universität persönlich betrifft, keine Auskunft." Auch die Frage, ob der betroffene Vizepräsident seine Funktion weiter ausfüllt, bleibt unbeantwortet.

Die Affäre kommt zu einem hochschulpolitisch ungünstigen Zeitpunkt. Bis Dezember muss die Uni den Antrag für eine weitere Förderung als "Exzellenzuniversität" abgeben; in den bisherigen zwei Runden bekam die LMU dieses Prädikat, das Prestige und Fördermillionen bringt. Die nächste Entscheidung fällt im Juli 2019. Ein direkter Zusammenhang zu den Ermittlungen besteht zwar nicht. Aber in dieser Phase der Exzellenzprogramme ist die Sorge ums Image in den Unis stets besonders groß.