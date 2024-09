Von Olaf Przybilla, Erlangen

Vielleicht beginnt man mit Jo Lendle, dem Januskopf des deutschen Literaturbetriebs. Lendle ist Schriftsteller bei Penguin und Verlagschef bei Hanser, er kennt beide Seiten. Inwiefern dieses, nun ja, Doppelleben des Verlagsmannes hilfreich sei für die Hanser-Literaten, wird er beim 44. Poetenfest in Erlangen gefragt. Und Lendle erklärt es so: Bestimmte Belange der Schreibenden verstehe er womöglich „fundamental“ anders, als er sie verstehen würde, wenn er ausschließlich der wäre, der Verantwortung dafür trägt, dass Bücher irgendwie verkauft werden. Er kenne etwa diesen Moment, wenn die Druckmaschinen laufen – und man nichts mehr ändern könne am Text. Wie die Rakete eines Feuerwerks sei das, die man losgeschossen hat. Und deren Verlauf man von da an nur noch beobachten kann.