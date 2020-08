Von Cora Wucherer

Das Erlanger Poetenfest geht dieses Jahr in die 40. Runde. Trotz dieses besonderen Jubiläums wird es freilich keine Großveranstaltung geben, stattdessen wird das Literaturevent an dezentrale Orte verlegt. Statt des Schlossgartens kann neue Literatur nun also an neuen Plätzen erkundet werden: im Skulpturengarten Heinrich Kirchner am Burgberg, im Innenhof des Stadtmuseums und auf der Kulturinsel Wöhrmühle beispielsweise. Hier sind Lesungen aktueller Literatur, Diskussionen, Open-Air-Kino und Ausstellungen geboten. Leif Randt, der für sein neuestes Werk "Allegro Pastell" gefeiert wird und auf der Liste für den Deutschen Buchpreis 2020 steht, liest am Samstag, 29. August, um 15.30 Uhr im Innenhof des Stadtmuseums und am Sonntag, 30. August, zur gleichen Zeit am Kulturpunkt Bruck. Auch die Buchpreis-Nominierten Birgit Birnbacher (Sa.,, 29. Aug., 15.30 und 18.30 Uhr), Valerie Fritsch (So., 30. Aug., 15.30 und 18.30 Uhr), Anne Weber (So., 30. Aug., 17.00 Uhr) und Iris Wolff (So., 30. August,17.00 Uhr) stellen ihre neuen Romane vor.

Gesprächsrunden laden zu Diskussionen ein zu den Themen wie plurale Gesellschaft (mit Max Czollek), Sprache und Identität, Familie, Individualität und Rassismus. Außerdem kann man an lyrischen Spaziergängen und Wanderlesungen teilnehmen, einen Poetry-Slam hören oder Bücher tauschen auf der musikalisch untermalten Büchertauschbörse.

Erlanger Poetenfest, Do.-So., 27.-30. August, verschiedene Orte in Erlangen, Tickets und Infos unter www.poetenfest-erlangen.de