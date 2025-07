Straßenausstellung in München Weiße Koffer erinnern an die ermordeten jüdischen Nachbarn 10. Juli 2025, 15:16 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

„Hier wohnte...“: Weiße Koffer stehen seit Kurzem vor sechs Häusern in Schwabing. Sie sollen Passanten zum Nachdenken über die Verbrechen des Nationalsozialismus anregen. (Foto: Johannes Simon)

Der Aktionskünstler Wolfram P. Kastner stellt in Schwabing Gepäck mit Namen und Anschrift versehen vor Häusern auf, in denen einst Juden wohnten. So will er den Opfern nationalsozialistischer Verfolgung ihre Würde und ihre Geschichten zurückgeben.

Von Thomas Radlmaier

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback