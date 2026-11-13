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Erinnerungskultur in MünchenKleine Zeichen, ein großes Denkmal und neue Töne: Wie sich das Erinnern wandelt

Lesezeit: 4 Min.

„Ihr Leid sprengt unser aller Vorstellungsvermögen“: Bundeskanzler Friedrich Merz am 9. November bei den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Synagoge Ohel Jakob in München.
„Ihr Leid sprengt unser aller Vorstellungsvermögen“: Bundeskanzler Friedrich Merz am 9. November bei den Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum der Synagoge Ohel Jakob in München.
Foto: Matthias Schrader/AP-Pool/dpa

Des 9. Novembers als Schicksalstag deutscher Geschichte wird jedes Jahr gedacht. Doch gerade in München, der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“, fiel dabei in diesem Jahr einiges auf.

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Es war eine Woche der entschlossenen Erinnerung in München. Die Mahnungen und die Worte bei den Veranstaltungen zum Gedenken an den 9. November klangen noch dringlicher als in den vergangenen Jahren. Und es mischten sich andere, kritischere und deutlich selbstkritischere Töne hinein.

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