Es war eine Woche der entschlossenen Erinnerung in München. Die Mahnungen und die Worte bei den Veranstaltungen zum Gedenken an den 9. November klangen noch dringlicher als in den vergangenen Jahren. Und es mischten sich andere, kritischere und deutlich selbstkritischere Töne hinein.
Erinnerungskultur in MünchenKleine Zeichen, ein großes Denkmal und neue Töne: Wie sich das Erinnern wandelt
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Des 9. Novembers als Schicksalstag deutscher Geschichte wird jedes Jahr gedacht. Doch gerade in München, der ehemaligen „Hauptstadt der Bewegung“, fiel dabei in diesem Jahr einiges auf.
Essay von Ulrike Heidenreich
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