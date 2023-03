Bislang kamen Zeitzeugen an die Schulen und haben den Jugendlichen von der Shoah erzählt. Wie wird das künftig sein, wenn diese nicht mehr am Leben sind? Ein Projekt am Nymphenburger Gymnasium zeigt, wie das aussehen könnte.

Von Kathrin Aldenhoff

Es ist die Musik, die überrascht: Ein paar Sekunden schweben Geigenklänge durch das Klassenzimmer, dann sind die Kopfhörer des Schülers angeschlossen, es ist wieder leise. Konzentriert tippen und wischen 20 Schülerinnen und Schüler auf iPads herum, sie tasten sich durch einen virtuellen dreidimensionalen Raum; düster ist er, graue Mauern, enge Räume begrenzt von Gitterstäben. An den Wänden hängen gelbe Tafeln mit Informationen und Schwarz-Weiß-Fotografien aus den 1930er-Jahren. Dagegen leuchtet umso mehr die pinkfarbene Bluse der Holocaust-Überlebenden Michaela Vidláková.

Wenige Tage vor ihrem sechsten Geburtstag wurde sie mit ihren Eltern aus Prag ins Konzentrationslager Theresienstadt verschleppt. In kurzen Videos erzählt sie, was die Eltern mitnahmen. Seife und Zahnbürste, eine warme Decke, ein paar Schuhe, die dem Mädchen noch zu groß waren. Die Fünfjährige trug ihre Sachen selbst im Rucksack. "Weil man wusste nicht, was weiter wird", erzählt die heute 86-Jährige. "Bleiben wir zusammen, werden wir getrennt? Das hat keiner geahnt."

Die Schülerinnen und Schüler hören diese Sätze an einem Vormittag Mitte Februar: Eine Gruppe Zehntklässler des privaten Nymphenburger Gymnasiums testet im Geschichtsunterricht mit ihrer Lehrerin Stephanie Segeth ein ganz besonderes Lernprojekt. Die Jugendlichen halten iPads in den Händen, vor ihnen liegt ein Arbeitsblatt mit Fragen. Die erste haben Lilly-Rose, Ellinor und Özge schnell beantwortet: Tschechoslowakei lautet die Antwort auf die Frage "In welchem Land befand sich das KZ Theresienstadt?". Später geht es darum, was für eine Art Lager es war - und vor allem geht es um Musik. Um das Orchester von Theresienstadt und um den Komponisten Viktor Ullmann, der im Lager 23 Werke schuf.

Detailansicht öffnen Die 15-jährige Ellinor (links) und die 17-jährige Lilly-Rose arbeiten an einem iPad und entdecken Videos und Tondokumente gemeinsam. (Foto: Robert Haas)

"Wir lenken den Blick darauf, dass es unter den furchtbaren Umständen in Theresienstadt Leben gab. Und dass dabei etwas entstanden ist", sagt Daniel Grossmann. Er dirigiert und leitet das Jewish Chamber Orchestra Munich und hat das virtuelle Lernprojekt entwickelt.

Schülerinnen und Schüler des Nymphenburger Gymnasiums testen es für ihn seit Oktober 2022 immer wieder; sie bewegen sich durch die digitalen Räume, beantworten Fragen - und sagen Daniel Grossmann direkt, wo es hakt und wo es gut läuft. Anfangs zum Beispiel war es zu kompliziert, sich durch die Räume zu bewegen, waren die Fragen zu schwierig. An diesem Vormittag funktioniert der Ton bei manchen nicht - das Internet ist wohl zu langsam, vermutet Daniel Grossmann.

Die Erinnerungskultur muss sich wandeln

Wer Kindern und Jugendlichen Geschichte nahebringen will, der muss sie für sie erfahrbar machen, muss einen Bogen in die Gegenwart spannen, ihnen zeigen, warum auch heute noch wichtig ist, was damals passiert ist. Je tiefer die Shoah in die Vergangenheit rückt, desto weniger Zeitzeugen leben, die in die Schulen gehen und von dem, was sie erlebt haben, erzählen können. Die Erinnerungskultur wandelt sich, muss sich wandeln.

Er begreife diesen Wandel der Erinnerungskultur als eine große Chance, sagt Daniel Grossmann. "Ich sehe eine Hauptaufgabe darin, den Bogen ins Jetzt zu schlagen: Was habe ich damit zu tun?" In ihrem Unterricht versucht Geschichtslehrerin Stephanie Segeth genau das immer wieder deutlich zu machen. Je weiter das Thema zurückliege, desto schwieriger sei es, die Kinder dafür zu interessieren. Damit das klappt, müsse man ihr Interesse wecken, etwa mit einer Fahrt zur Gedenkstätte Dachau oder auch über digitale Medien.

Es war mitten in der Coronazeit, als Daniel Grossmann die Idee zu dem E-Learning-Projekt hatte. Die Musik von Theresienstadt interessierte ihn schon lange, nun widmete er sich diesem Thema. Er suchte Tondokumente heraus, Archivbilder. Mit seinem Orchester nahm er im Studio das letzte Werk des Komponisten Viktor Ullmann auf. Es heißt Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke. Der Text ist eine Erzählung von Rainer Maria Rilke, die während des Ersten Weltkriegs sehr populär wurde. Grossmann fuhr mit den Musikern und dem Sprecher Sabin Tambrea für Filmaufnahmen nach Tschechien: Die Musikerinnen und Musiker spielten Ullmanns Werk in den Räumen des ehemaligen Konzentrationslagers. Mithilfe von Studierenden von LMU und TU entwickelte sich daraus das digitale Lernprojekt.

Im Klassenzimmer stoppt Daniel Grossmann nach 20 Minuten den Test im ersten virtuellen Raum. Gemeinsam beantworten sie die Fragen, erarbeiten das Lösungswort des ersten Arbeitsblattes. Es lautet Typhus - eine Krankheit, an der viele im Konzentrationslager litten.

Später gelangen die Schülerinnen und Schüler in weitere Räume, sehen Aufnahmen eines Orchesters, hören Auszüge aus der Aufnahme des Jewish Chamber Orchestra Munich. Viktor Ullmann hatte vor seiner Deportation nach Theresienstadt 41 Werke komponiert, war international erfolgreich. Sein letztes Werk hat er im Konzentrationslager begonnen und es dort vollendet. Wenig später, im Oktober 1944, wurde er nach Auschwitz deportiert und umgebracht. Er war 46 Jahre alt.

"Mein Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass die Menschen im KZ sich ihre Würde erhalten haben. Viktor Ullmann hat nicht aufgehört zu komponieren, er hat weitergemacht", sagt Daniel Grossmann. "Und von ihm ist etwas ganz Greifbares geblieben - seine Musik."

Mehr als 140 000 Menschen wurden nach Theresienstadt verschleppt, 88 000 von ihnen wurden weiter in Vernichtungslager deportiert. Mehr als 33 000 starben wegen der Lebensbedingungen in Theresienstadt. Etwa 19 000 Menschen haben Theresienstadt überlebt.

Eine von ihnen ist Michaela Vidláková. Daniel Grossmann hat sie für das Lernprojekt getroffen und zwei Stunden mit ihr gesprochen. In den Videos erzählt sie, wie ihr hohes Fieber im Lager mit kalten Umschlägen und Diät behandelt wurde, wie die alten Menschen im Lager jeden Tag auf ein bisschen mehr Suppe hofften. Und sie erzählt von einem Jungen aus Berlin, der mit ihr in der Krankenstube lag. Wie ein Bruder hätte er für sie sein können, erzählt sie. Er brachte ihr Deutsch bei. Eines Tages wurde er abgeholt, deportiert, wahrscheinlich wurde er in Auschwitz ermordet, sagt Michaela Vidláková. "Den Bruder gibt es leider nicht."

So eindringlich sind ihre Worte, sind ihre Blicke. Die Videos der Zeitzeugin bewegen die Jugendlichen, das wird im Gespräch nach dem Test deutlich. "So kann man viel mehr mitfühlen mit den Menschen", sagt eine Schülerin. Ein anderer stimmt ihr zu, meint, die Lehrerin könne das nicht so wiedergeben. Die eigenen Großeltern waren damals noch nicht geboren oder noch so jung, dass sie sich an nichts erinnern können, sagt ein Mädchen. Die Videos seien sehr wertvoll, sagt sie, weil es ja immer weniger lebende Zeitzeugen gebe.

Daniel Grossmann nickt, fragt nach. Und sagt später: "Die Jugendlichen sollen merken, dass ganz viele Themen mit dem Dritten Reich zusammenhängen. Sie sollen nicht nur das monströse Ganze sehen, sondern auch Details." So könnten die Schülerinnen und Schüler einen anderen Bezug zum Thema entwickeln.

Und das klappt, sagt Stephanie Segeth, die das Projekt mit mehreren Klassen ausprobiert hat: "Es gibt bei allen ein Aha-Erlebnis. Viele sagen, sie wussten gar nicht, dass in Theresienstadt Kultur und Musik entstanden sind." Und Segeth fügt hinzu: "Man müsste im Unterricht die jüdische Kultur insgesamt mehr thematisieren, herausstellen, dass Juden nicht nur Opfer waren." "Ja bitte!", sagt Daniel Grossmann, und das klingt nicht nach einer Bitte, sondern eher nach einer Aufforderung.

Das E-Learning-Projekt "Musik im Konzentrationslager Theresienstadt" ist für eine Doppelschulstunde konzipiert, und steht kostenlos allen Schulen zur Verfügung. Auf der Website www.jcom.de/elearning finden sich Anleitung, Arbeitsblätter und die Zugänge zu den drei Räumen.