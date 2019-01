23. Januar 2019, 18:39 Uhr Erika Überreiter Von der Arbeit zum Ehrenamt

Erika Überreiter startete 2007 das Projekt "Mama lernt Deutsch". Gemeinsam mit rund 80 Ehrenamtlichen vermittelt sie grundlegende Deutsch- und Alltagskenntnisse an Migrantinnen aus aller Welt. Angefangen hat Überreiter damit, als sie noch im Sozialreferat arbeitete. Nach ihrer Pensionierung wollte sie das Projekt nicht aufgeben: "Ich hatte so viel Spaß dabei, und der Bedarf ist groß", sagt sie. Inzwischen gibt es 36 "Mama lernt Deutsch"-Gruppen an 19 Standorten. Einmal pro Woche treffen sich durchschnittlich acht bis zwölf Frauen gemeinsam mit mehreren ehrenamtlichen Helferinnen. "Zunächst gibt es ein Frühstück, dann stellen sich die Frauen vor", sagt Überreiter. Alles auf Deutsch. "So merke ich schnell, welches sprachliche Niveau die Teilnehmerinnen haben." Die Unterschiede sind groß, manche Frauen sind Analphabeten, andere sprechen bereits etwas Deutsch. In den wöchentlichen Sitzungen sollen die Migrantinnen dann die Sprache besser lernen, um sich einfacher im sozialen Umfeld bewegen zu können. Das Konzept geht auf: "Wenn es den Frauen bei uns gefällt, kommen sie manchmal jahrelang zu uns", sagt Überreiter.