28. März 2019, 18:40 Uhr Erhaltungssatzung Entscheidung über Mieterschutz vertagt

Der Kommunalausschuss hat die geplante Verschärfung der Erhaltungssatzung in die Vollversammlung des Stadtrats am 10. April vertagt. Mehrere Fraktionen hatten Änderungswünsche, entscheidend war aber eine Frage des Protokolls. CSU und SPD konnten sich nicht einigen, ob ein Änderungsantrag der CSU rechtlich sauber eingebracht war und damit abgestimmt werden durfte. Kommunalreferentin Kristian Frank (CSU) will die Erhaltungssatzung, die das Milieu eines Viertels schützen soll und damit als Waffe gegen ungebremste Mieterhöhung dient, nochmals ausweiten. Für 30 Prozent der Wohnungen, die Investoren auf verkauften Grundstücken neu oder zusätzlich bauen, sollen künftig bestimmte Auflagen gelten.