30. November 2018, 20:05 Uhr München heute Erfolgsgeschichte einer jungen Afghanin / 100 Jahre Frauenwahlrecht / Alleinerziehende in Armut

Atefa sagt: "Ich war schon immer ein sturer Mensch." Was sie sich in den Kopf gesetzt hat, davon lässt sie so schnell nicht ab. Doch das Studieren ohne Geld ist schwierig. Das Repetitorium im Jura-Studium ist sehr teuer, und ihrer kleinen Schwester helfen will Atefa auch noch nebenbei.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Geflüchtete haben mit viel zu kämpfen. Nicht nur mit ihrer eigenen Geschichte, die häufig von Gewalt und Leid geprägt ist, in einem Ausmaß, das für uns in Deutschland unvorstellbar ist. Geflüchtete haben auch mit Vorurteilen zu kämpfen.

Viele nehmen an, dass Geflüchtete schlechte Deutschkenntnisse, einen niedrigeren Bildungsstand und weniger erfolgsversprechende Berufsaussichten hätten. Was am Anfang, gerade angekommen in Deutschland, zutreffen mag, muss jedoch absolut nicht so bleiben.

Meine Kollegin Inga Rahmsdorf erzählt die Geschichte einer jungen Frau (SZ Plus), die sich nicht unterkriegen lässt, die sich den Vorurteilen nicht beugt und die, ganz im Gegenteil, die Überzeugung antreibt, dass sie es allen zeigen wird. Die 18-jährige Atefa aus Afghanistan wuchs die ersten sechs Jahre ihres Lebens in einem Asylbewerberheim auf, die Mutter erkrankte schwer, der Vater verließ die Familie. Auf dem Gymnasium musste sie immer wieder hören: "Das schaffst du sowieso nicht."

Aber Atefa hat es geschafft. Sie studiert Jura, träumt von einer eigenen Kanzlei, lobt die deutsche Rechtsstaatlichkeit und sagt Sätze wie: "Jeder hat die Chance, wirklich gleich zu sein. Es liegt an uns, diese Chance zu nutzen."

Sie hat ihre Chance genutzt. Entgegen aller Vorurteile.

Das Wetter: Anfangs noch bedeckt und regnerisch, später kommt hin und wieder die Sonne zum Vorschein. Bei neun Grad wird es deutlich milder.

DER TAG IN MÜNCHEN

Diakon soll Vergewaltigung von Ministrantin gestanden haben Der 65-Jährige aus München soll während eines Ministrantenausflugs nach Nürnberg eine 15-Jährige sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Zum Artikel

Landgericht München: Tödlicher Tritt im Kaufhaus 27-Jähriger wird nach Attacke in der Psychiatrie untergebracht Zum Artikel

Wie sich der Rekordsommer auf die Umwelt auswirkt Das Jahr 2018 geht in die Münchner Meteorologiegeschichte ein - nur 2003 gab es mehr Sommertage. Was schön klingt, hat für Tiere und Natur schlimme Folgen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

MÜNCHEN ERLEBEN

Tickets gewinnen: Johnny Marr | 02.12. Technikum Er ist einer der erfolgreichsten Pop-Gitarristen der 1980er Jahre: Mit seiner Band The Smiths feierte Jonny Marr weltweite Erfolge. Nun sorgt der Ausnahmekünstler für Euphorie bei seinen Solo-Konzerten.

Markt der unabhängigen Verlage | 01.12. Literaturhaus Buchstabensalat: 30 Independent-Verlage präsentieren sich und ihre Veröffentlichungen einen ganzen Tag im Literaturhaus. Beste Geschenktipp-Anlaufstelle!

Trommeln in der Nacht | 01.12. Kammerspiele Vor 95 Jahren in den Kammerspielen uraufgeführt und jetzt wieder auf der Bühne: Ein fesselndes Stück über Wut, Begierde und Entscheidungen, irgendwo zwischen Politik und Liebe.

WÄHRENDDESSEN BEI...

Alleinerziehenden: In der Armut gefangen

Söders Familiengeld war für Sandra Altmeier das große Versprechen - dann kam die Enttäuschung. Nun kämpft sie wie etliche andere vor Gericht ums finanzielle Überleben. Zum Artikel