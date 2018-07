30. Juli 2018, 18:48 Uhr Erfindungen Reale Sciene-Fiction

Ob Verkehr oder Klimawandel: Junge Start-up-Unternehmen haben überraschende Ideen, die die Welt grundlegend verändern können. Konferenzen wie die Technik- und Innovationsmesse Daho.am geben ihnen eine Plattform, sich zu präsentieren

Von Robert Meyer

Ein Paar Handschuhe und eine Brille reichen, um in eine alternative Welt abzutauchen. Im Science-Fiction-Buch "Ready Player One" flüchten die Menschen in eine riesige virtuelle Welt, um dem Schrecken der Realität zu entgehen. Die Geschichte scheint das aus heutiger Sicht Undenkbare zu beschreiben, doch sie spielt nicht mal 20 Jahre in der Zukunft. Angesichts der Technik von heute wirken die Schilderungen im Buch gar nicht mehr so unmöglich. Erste Prototypen solcher virtueller Welten gibt es schon heute - wenn auch noch in rudimentärer Form. Trotz aller Kinderkrankheiten weiß jeder, der mal eine Virtual Reality-Brille auf dem Kopf hatte, wie realistisch und mitreißend die Simulationen bereits sind.

Keine Technikkonferenz kommt ohne den Satz "Daten sind das neue Öl" aus. In der abgedroschenen Phrase steckt allerdings ein Funken Wahrheit, schließlich verdient ein Unternehmen wie Google Milliarden mit personalisierter Werbung. Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie viele - teils sensible - Daten sie beim Surfen hinterlassen. Doch auch dafür gibt es bereits Lösungsansätze, die den Nutzern die Macht über ihre Daten zurückzugeben möchten. Doch nicht nur in der virtuellen Welt ist die Gesellschaft im Wandel. Die Straßen der Großstädte sind chronisch überlastet, der Klimawandel schreitet voran, natürliche Ressourcen wie Öl sind endlich. Dafür braucht es technische Lösungen, seien es energiesparende Häuser, elektrisch betriebene Fahrzeuge oder gar die berüchtigten Flugtaxis, die zuletzt in aller Munde waren.

Dorothee Bär (CSU) wurde Anfang des Jahres im Internet noch verhöhnt, als sie forderte, "groß" zu denken und sich über Flugtaxis Gedanken zu machen. Doch gleich mehrere Start-ups wollen Taxis in die Luft bringen - und scheinen davon nicht mehr weit entfernt zu sein. Im kommenden Jahrzehnt könnten die ersten Modelle den Verkehr auf den Straßen entlasten.

Auf Konferenzen wie der Münchner Technik- und Innovationsmesse Daho.am ist der typische Geist der Start-up-Welt zu spüren. Egal, wie groß das Problem ist: Man kann es mithilfe von Technik lösen. An Ehrgeiz mangelt es den meisten Gründern nicht - die Revolution einer ganzen Branche ist oft das erklärte Ziel. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Mehrzahl der Start-ups irgendwann scheitert. Doch der Wille zur Revolution ist groß. Egal ob Flugtaxi oder virtuelle Realität: Science-Fiction ist manchmal näher an der Realität, als man glauben mag.

Fliegen lernen

Dem Traum vom Fliegen kommt man auf diesem Metallgestell ziemlich nah. Mit der Virtual Reality-Brille (VR) muss sich der Nutzer auf dem beweglichen Flugsimulator ausbalancieren und kann dadurch im virtuellen Raum durch eine Berglandschaft fliegen. Andreas Büttner von virtual-industries.com bietet solche VR-Erlebnisse für Events und Messen an. Er berät jedoch in erster Linie große Unternehmen, wie sie virtuelle Realität für sich nutzen können. Vor allem in der Industrie sei das Potenzial groß, meint Büttner. Mitarbeiter könnten zum Beispiel mit der Brille auf dem Kopf vor dem Praxiseinsatz lernen, wie sie Autoteile am Laufband zusammenschrauben. Momentan wird Virtual Reality noch stark mit Videospielen assoziiert - es sei laut Büttner noch ein steiniger Weg, bis sich die Technik flächendeckend durchsetzen werde.

Flugtaxis entwickeln

Flugtaxis sind derzeit in aller Munde - spätestens seit Spitzenpolitiker wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderten, ihre Entwicklung voranzutreiben. Die CSU im Münchner Rathaus hat Anfang des Monats sogar die Deutsche Bahn darum gebeten, entsprechende Landeflächen am neuen Hauptbahnhof einzuplanen. In Wessling, zwischen München und Ammersee, arbeitet das Start-up Lilium an einem eigenen Flugtaxi. Firmen-Mitgründer Patrick Nathen ist sich jedenfalls sicher: Es ist nicht mehr die Frage, ob Flugtaxis kommen - sondern nur noch wann. Derzeit sei Lilium zwar noch in der Testphase, Anfang der 2020er Jahre könne man bereits Flugtaxis nutzen. Vorerst werden noch Piloten in den Cockpits sitzen, doch irgendwann sollen die bis zu 300 Kilometer pro Stunde schnellen Taxis selbstständig fliegen.

Die eigenen Daten kontrollieren

Es ist erschreckend, wie viele Daten manch eine Website sammelt, ohne dass der Nutzer davon weiß - das hat Konark Modi in seinem Vortrag auf der Daho.am gezeigt. Er arbeitet beim Münchner Start-up Cliqz, das den Nutzern mehr Privatsphäre im Netz geben will. Sämtliche Daten bleiben auf dem Computer des Nutzers und werden nicht auf den Servern der Internetriesen gespeichert. Die Daten sollen im Besitz der User bleiben. Außerdem verhindert Cliqz, dass Webseiten Daten sammeln, die einzelnen Nutzern zugeordnet werden können - und dadurch, dass der Nutzer auf dem Weg durch das Internet verfolgt werden kann. Zuerst entwickelte das Start-up vor ein paar Jahren eine eigene Suchmaschine, später kam ein eigener Internetbrowser hinzu - der Software-Code ist im Sinne der Transparenz für alle einsehbar.

Fahren mit Sonnenkraft

10 000 Kilometer - nur mit einer solarbetriebenen Autorikscha, die nicht über 40km/h hinauskommt. Diese Reise ist der Autoingenieur Naveen Rabelli 2016 in seinem selbstgebauten Tuk-Tuk angetreten - so werden die dreirädrigen Rikschas mancherorts aufgrund ihres typischen Motorgeräusches genannt. Innerhalb von sieben Monaten ist Rabelli vom indischen Bangalore bis nach London gefahren. Acht Stunden brauchte die Sonne insgesamt, um die Batterien der elektrischen Rikscha aufzuladen. Auf seiner Fahrt habe er sich vor allem gefreut, wie hilfsbereit die Menschen waren. Er wollte mit dieser Fahrt zeigen, dass umweltfreundliches Reisen möglich ist. Der Markt für elektrisch betriebene Fahrzeuge sei zwar groß, so Rabelli. Allerdings ist er selbst von umfassenden Mobilitätslösungen überzeugt - und setzt nicht nur auf E-Tuk-Tuks.

Trainieren vor dem Spiegel

Was auf den ersten Blick wie ein normaler Spiegel aussieht, ist eigentlich ein Fitnessgerät, das den Fitnesstrainer fast überflüssig macht. Stellt sich der Sportler vor den digitalen Spiegel des Garchinger Start-ups Solos, sieht er nicht nur die eigene Reflexion des Körpers. Das Gerät erkennt die Silhouette des Körpers und misst die Bewegungen des Nutzers, ohne dass er Sensoren an seinem Körper tragen muss. Der Spiegel achtet darauf, dass man die Übungen korrekt durchführt und weist darauf hin, wenn der Rücken nicht gerade ist oder die Arme bei der Übung nicht weit genug nach oben gestreckt werden. Zahlreiche Sportprogramme können gespeichert werden, der Spiegel dokumentiert zudem den Fortschritt des Nutzers. Die ersten Geräte sollen Anfang kommenden Jahres in die Fitnessstudios kommen.