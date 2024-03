Interview von Philipp Crone

Es ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Erfinders, und natürlich der jedes Influencers und jeder Influencerin: einfach mal draufhalten, hochladen und trenden lassen. Trenden bedeutet im Fall des Fensterbretts von Lukas Benkhoff und seinem Geschäftspartner Benedikt Hartmann: 20 Millionen Aufrufe innerhalb von zwei Tagen ihres bei Instagram hochgeladenen Videos. Das war vor zwei Wochen. Bis dahin, das kann man im Verlauf des Accounts der beiden Münchner Studenten gut nachverfolgen, bekamen sie für ein Foto mal eine Handvoll Likes, nun sind es Hunderttausende. Auf dem fünf Sekunden langen Video öffnet Lukas Benkhoff ein Fenster, sodass man in eine sonnige Morgenstimmung mit Einfamilienhäusern irgendwo in Garching blickt. Entscheidend ist aber nicht das Fenster oder der Ausblick, sondern das Fensterbrett. Es ist eines, das mit zwei Halterungen direkt am Fenster selbst angebracht ist und sich also mitöffnet, als Benkhoff das Fenster aufmacht. Die Idee: Kein lästiges Blumentopf-Verrücken mehr, wenn gelüftet werden soll, alles geht mit einem Handgriff. Warum haben diese fünf Sekunden die Netzwelt derart begeistert?