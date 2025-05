Von Joachim Mölter

In der Werkstatt von Konstantin Landuris ist neulich ein Sportwagen auf dem Schreibtisch gelandet, ein Spielzeug aus einer längst vergangenen Zukunft: ein silbriger DeLorean DMC-12, Maßstab 1:6, mit aufklappbaren Flügeltüren und einer Puppe auf dem Fahrersitz in Gestalt von Marty McFly. Das ist die Figur, die der Schauspieler Michael J. Fox einst in der Filmtrilogie „Zurück in die Zukunft“ verkörpert hat. Vierzig Jahre ist es her, dass der erste Teil in die Kinos kam. Mit seinem Freund, dem Wissenschaftler Doc Brown, sauste Marty McFly damals zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft hin und her - in einem DeLorean, den Doc Brown zu einer Zeitmaschine umfunktioniert hatte.