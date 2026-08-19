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Trauerfeier für Werner BrombachAbschied von einem „Brauer mit Leib und Seele“

Lesezeit: 3 Min.

Die Trauerfeier findet auf dem Brauereigelände statt.
Die Trauerfeier findet auf dem Brauereigelände statt. Foto: Renate Schmidt

1200 Menschen kommen zur Trauerfeier von Werner Brombach, dem Chef der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu. Politiker und Sportler würdigen die Verdienste des Unternehmers. Günther Beckstein erinnert sich an einen gemeinsamen Gasthausbesuch.

Von Regina Bluhme, Erding

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Das Requiem für den Chef von Erdinger Weißbräu findet, wie kann es anders sein, auf dem Gelände der Privatbrauerei statt. Bei der Malzannahme zwischen riesigen Rohren und Zweckbauten ist eine Bühne aufgebaut. Dort steht der mit Rosen geschmückte Sarg des mit 86 Jahren verstorbenen Unternehmers zwischen Kränzen und dem blumengeschmückten Logo von Erdinger Weißbräu. Auf einem großen Bild prostet Werner Brombach den Trauergästen zu – so wie man ihn kennt: mit einem freundlichen Lächeln und seiner markanten Hornbrille.

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:Der Weißbier-Pionier

Er mischte mehr als sechs Jahrzehnte lang die Bierindustrie auf und machte ein Nischenprodukt weltberühmt: Werner Brombach schuf in Erding die größte private Weißbierbrauerei der Welt.

Von René Hofmann

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