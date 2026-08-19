Das Requiem für den Chef von Erdinger Weißbräu findet, wie kann es anders sein, auf dem Gelände der Privatbrauerei statt. Bei der Malzannahme zwischen riesigen Rohren und Zweckbauten ist eine Bühne aufgebaut. Dort steht der mit Rosen geschmückte Sarg des mit 86 Jahren verstorbenen Unternehmers zwischen Kränzen und dem blumengeschmückten Logo von Erdinger Weißbräu. Auf einem großen Bild prostet Werner Brombach den Trauergästen zu – so wie man ihn kennt: mit einem freundlichen Lächeln und seiner markanten Hornbrille.